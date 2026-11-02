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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR

लातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR

महाराष्ट्र के लातूर में टेम्पो से पार्सल उतारते समय हुए विस्फोट में पुलिस ने बंदूकों की दुकानों के मालिकों समेत चार लोगों पर मामला दर्ज किया है. जांच में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 02 Nov 2026 11:30 AM (IST)
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महाराष्ट्र के लातूर में टेम्पो से पार्सल उतारते समय हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने बंदूकों की दो दुकानों के मालिकों समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि एयर पिस्टल के पुर्जों को आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना पैक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया था.

मामले में चार लोगों के खिलाफ BNS धाराओं में केस दर्ज

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार (31 अक्टूबर) सुबह करीब 10:15 बजे लातूर के विलासराव देशमुख मार्ग पर हुई. उस समय एक टेम्पो से पार्सल उतारे जा रहे थे. इसी दौरान पार्सल में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

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पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल ने बताया कि इस मामले में चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक अधिनियम, 1884 और सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

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दुकानों के मालिकों ने सुरक्षा मानकों का नहीं किया था पालन

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि बंदूकों की दो दुकानों के मालिकों ने कथित तौर पर जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना एयर पिस्टल के पुर्जों को पैक करके भेजा था. इन पुर्जों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की एक ट्यूब और एयर पिस्टल की मैगजीन शामिल थी.

पुलिस के मुताबिक, पार्सल को लापरवाही से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया, जबकि इससे गंभीर चोट लगने या किसी की जान जाने का खतरा था. मामले में नामजद अन्य दो आरोपियों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने और पार्सल को आगे भेजने की व्यवस्था करने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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Input By : पीटीआई भाषा

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 02 Nov 2026 11:30 AM (IST)
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