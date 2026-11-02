मुंबई में प्रदूषण मुक्त दीवाली मनाने की अपील पर विवाद हो गया. ये अपील अभिनेत्री दीया मिर्जा ने की थी और अब विवादों में घिर गई हैं. बीजेपी और शिवसेना नेताओं के आपत्ति उठाने के बाद BMC ने अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो संदेश अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया.अब प्रदूषण-मुक्त दिवाली कैंपेन पर हुए विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है.

दिवाली पर दीया मिर्जा की अपील को लेकर रामदास अठावले ने कहा, ''बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान हर धर्म को अपने त्योहार मनाने का अधिकार देता है. दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा है. इसी तरह, ईद और रमज़ान के दौरान, अलग-अलग समुदायों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं.''

दीया मिर्जा को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए था- अठावले

केंद्रीय मंत्री अठावले ने आगे कहा, ''मुझे नहीं लगता कि अभिनेत्री दीया मिर्जा का पोस्ट सही था. उन्हें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए था. उन्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, और किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसे पोस्ट करना सही नहीं है.''

संजय निरुपम ने अभिनेत्री दीया मिर्जा पर साधा निशाना

वहीं, इस विवाद पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, "फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्जा ने दिवाली के शुभ अवसर पर पटाखे फोड़ने, दीये जलाने और अपने आस-पास जगमगाहट करने की सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ बयान दिया है. यह निश्चित रूप से आपत्तिजनक है. दीया मिर्जा को हमारे धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.''

शिंदे गुटे के नेता ने सवाल किया, ''मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके समाज के लोग, उनके मजहब के लोग हर शुक्रवार को या अन्य त्योहारों पर सड़क पर उतरकर नमाज पढ़ते हैं. क्या सड़क पर उतरकर नमाज पढ़ना जायज है? क्या कभी दीया मिर्जा में इतनी हिम्मत हुई कि वो सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा का विरोध करें?"

दीया मिर्जा दिवाली विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

उधर, एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पॉल्यूशन-फ्री दिवाली कैंपेन पर हुए विवाद को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा, ''यह BJP की बेवकूफी है. BJP पावर में है और उसे महाराष्ट्र में पड़े भयंकर सूखे के बारे में सोचना चाहिए. पूरे देश में, लगभग आधे इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं जबकि बाकी आधे बाढ़ से जूझ रहे हैं.''

'क्या BJP ने सोचा कि इन इलाकों के लोग दिवाली कैसे मनाएंगे?'

कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने सवाल किया, ''क्या BJP ने सोचा है कि इन इलाकों के लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? अगर कोई एनवायरनमेंट के बारे में बोलता है, तो वह गलत कैसे हो जाता है? आप लाखों पेड़ काट रहे हैं, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो इसे धर्म पर हमला बता दिया जाता है.

BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट