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महाराष्ट्र में बस और बाइक की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत

बीड में अहमदपुर-अहिल्यानगर हाइवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत पर ही मौत हो गई. दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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महाराष्ट्र के बीड में अहमदपुर-अहिल्यानगर हाईवे पर रविवार देर रात बस और बाइक में आमने-सामने टक्कर हो गयी, जिसमें बाइक सवार दो युवकों राहुल सुरेश काले और आकाश बापू पवार की मौके पर मौत हो गयी. जबकि बाइक चकनाचूर हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हाइवे से वाहन हटवाए.

पुलिस ने दोनों बाइक और बस को थाने ले आई है और हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है. उधर घटना के बाद मौके पर काफी देर-अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: चाचा के 15 तोले गहने चुराकर खरीदी थार, फिर उन्हें पूजा में बुलाया, गिरफ्तार

येलंबघाट इलाके में हुई दुर्घटना 

जानकारी के मुतबिक नेकानूर से अंबाजोगाई की ओर बस जा रही थी और नेकानूर की ओर से बाइक सवार आ रहे थे. येलंबघाट इलाके में अचानक बाइक और बस आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार राहुल सुरेश काले और आकाश बापू पवार की मौके पर ही मौत हो गयी. हाइवे पर खून ही खून बिखर गया. इस दुर्घटना से हाइवे पर वाहनों का आवागमन थम गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति काबू की. शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. इसके बाद दोनों वाहनों बस और बाइक को पुलिस स्टेशन लाया.  पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. हाइवे पर ट्रैफिक शुरू हो गया है.  जो भी अब जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.

उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया. अभी ये भी जानकारी में नहीं आया है कि युवक किस काम से जा रहे थे. जबकि कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों ही वाहन स्पीड में थे, जिस वजह से हादसा हो गया.

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Published at : 26 Oct 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Accident News MAHARASHTRA NEWS
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