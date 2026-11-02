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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी, जाएगी सदस्यता?

बिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी, जाएगी सदस्यता?

जेडीयू विधायक अनंत सिंह को इन दिनों डबल झटका लगा है. एक तरफ सदस्यता जाने का खतरा है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 04:18 PM (IST)
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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी हुआ है. पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में यह एक्शन लिया गया है. कुछ दिनों पहले जेडीयू की ओर से शिकायत की गई थी. अब इसी के बाद बिहार विधानसभा के सचिव संजय कुमार की ओर से अनंत सिंह को नोटिस जारी हुआ है.

नोटिस भेजकर सात दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया था. सबूत के तौर पर पेपर कटिंग और सीडी के साथ कई साक्ष्यों को उपलब्ध कराया गया था. आज (सोमवार) अनंत सिंह ने नोटिस को रिसीव किया है.

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अब सवाल है कि क्या अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता जाएगी? जानकारी हो कि अनंत सिंह को इन दिनों डबल झटका लगा है. एक तरफ सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस में सरेंडर करने को कहा है.

(यह खबर अपडेट हो रही है)

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 02 Nov 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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