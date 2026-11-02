बिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी, जाएगी सदस्यता?

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी हुआ है. पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में यह एक्शन लिया गया है. कुछ दिनों पहले जेडीयू की ओर से शिकायत की गई थी. अब इसी के बाद बिहार विधानसभा के सचिव संजय कुमार की ओर से अनंत सिंह को नोटिस जारी हुआ है.

नोटिस भेजकर सात दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया था. सबूत के तौर पर पेपर कटिंग और सीडी के साथ कई साक्ष्यों को उपलब्ध कराया गया था. आज (सोमवार) अनंत सिंह ने नोटिस को रिसीव किया है.

अब सवाल है कि क्या अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता जाएगी? जानकारी हो कि अनंत सिंह को इन दिनों डबल झटका लगा है. एक तरफ सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस में सरेंडर करने को कहा है.

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