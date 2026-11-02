BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट

दिवाली 2026 से पहले पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नागरिकों से अपील की जा रही है कि सीमित मात्रा में पटाखे जलाएं और वायु और शोर का ध्यान रखें ताकि लोगों को तकलीफ न हो. इसी बीच पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए चलाए जा रहे एक नागरिक अभियान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बीजेपी मुंबई प्रमुख अमित सातम की आपत्तियों के बाद, अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक्टर दीया मिर्जा का एक वीडियो मैसेड डिलीट कर दिया है.

दीया मिर्जा के इस वीडियो में शोर और वायु प्रदूषण से बचने की अपील की गई थी. हालांकि, अब दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी ने हटा दिया है. वहीं एक्टर माधुरी दीक्षित और निशिगंधा वाड के साथ-साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे वाले अभियान के वीडियो BMC के एक्स और इंस्टाग्राम पेज पर अभी भी मौजूद हैं.

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BMC ने क्यों डिलीट किया दीया मिर्जा का वीडियो?

मुंबई नगर निगम द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब अमित सातम ने एक्स पर एक पोस्ट में दीया मिर्जा के वीडियो पर आपत्ति जताई. सातम ने अपने पोस्ट में BMC के आधिकारिक अकाउंट को भी टैग किया था. इसी के साथ उन्होंने लिखा, "हमें दीया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनानी चाहिए. हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से रची-बसी हैं."

@mybmc We don’t need lessons on how to celebrate #Diwali from @deespeak Our traditions are deeply rooted in our culture. — Ameet Satam (@AmeetSatam) November 1, 2026

अमित सातम की टिप्पणी के कुछ ही घंटों के अंदर, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के नेतृत्व वाले नगर निकाय ने अपने सोशल मीडिया पेजों से दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया. बार-बार कोशिश करने के बावजूद, इस मामले पर अभी तक नगर निकाय के अधिकारियों की तरफ से जवाब नहीं आया है.

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