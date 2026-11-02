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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट

BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट

बीजेपी नेता अमित सातम की आपत्ति के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने एक्स अकाउंट से हटा दिया है. सातम ने कहा कि हमें दीया मिर्जा से दिवाली मनाना सीखने की जरूरत नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 02:18 PM (IST)
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दिवाली 2026 से पहले पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नागरिकों से अपील की जा रही है कि सीमित मात्रा में पटाखे जलाएं और वायु और शोर का ध्यान रखें ताकि लोगों को तकलीफ न हो. इसी बीच पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए चलाए जा रहे एक नागरिक अभियान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बीजेपी मुंबई प्रमुख अमित सातम की आपत्तियों के बाद, अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक्टर दीया मिर्जा का एक वीडियो मैसेड डिलीट कर दिया है. 

दीया मिर्जा के इस वीडियो में शोर और वायु प्रदूषण से बचने की अपील की गई थी. हालांकि, अब दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी ने हटा दिया है. वहीं एक्टर माधुरी दीक्षित और निशिगंधा वाड के साथ-साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे वाले अभियान के वीडियो BMC के एक्स और इंस्टाग्राम पेज पर अभी भी मौजूद हैं.

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BMC ने क्यों डिलीट किया दीया मिर्जा का वीडियो?

मुंबई नगर निगम द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब अमित सातम ने एक्स पर एक पोस्ट में दीया मिर्जा के वीडियो पर आपत्ति जताई. सातम ने अपने पोस्ट में BMC के आधिकारिक अकाउंट को भी टैग किया था. इसी के साथ उन्होंने लिखा, "हमें दीया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनानी चाहिए. हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से रची-बसी हैं." 

अमित सातम की टिप्पणी के कुछ ही घंटों के अंदर, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के नेतृत्व वाले नगर निकाय ने अपने सोशल मीडिया पेजों से दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया. बार-बार कोशिश करने के बावजूद, इस मामले पर अभी तक नगर निकाय के अधिकारियों की तरफ से जवाब नहीं आया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza BMC Maharashtra News BJP Mumbai News Diwali 2026
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