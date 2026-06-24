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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का

केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का

Ketan Agarwal Murder Case: लोहगढ़ किला मामले में केतन की मौत की जांच में नए सुराग मिले हैं. परिवार की गवाही, CCTV फुटेज और हुडी पहने संदिग्ध युवक की मौजूदगी ने पुलिस की जांच को नया मोड़ दे दिया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 08:51 PM (IST)
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लोहगढ़ किला मामले की जांच में पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले हैं, जिन्होंने जांच की दिशा बदल दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक केतन अग्रवाल के परिवार ने पूछताछ के दौरान कई ऐसी जानकारियां दीं, जिनसे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिली कि केतन बेहद सतर्क स्वभाव का युवक था और अनावश्यक जोखिम लेने से बचता था.

परिवार ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान भी केतन हमेशा 10 से 20 फीट की दूरी बनाकर चलता था. यहां तक कि गोवा यात्रा के दौरान भी उसने समुद्र में उतरकर नहाया तक नहीं था. इन जानकारियों के बाद पुलिस को यह मानना मुश्किल लगने लगा कि केतन खुद किसी खतरनाक जगह पर जाकर जोखिम उठाएगा.

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घंटों चली पूछताछ, परिवार से जुटाई गई जानकारी

घटना वाले दिन केतन के चाचा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस के साथ रहे. इस दौरान पुलिस लगातार केतन के स्वभाव, उसकी आदतों और व्यवहार को समझने का प्रयास कर रही थी. पूछताछ के दौरान पुलिस ने परिवार से यह भी पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, लेकिन उन्होंने किसी पर संदेह होने से इनकार कर दिया.

जांच अधिकारियों के मुताबिक, परिवार से मिली जानकारी ने कई सवालों को जन्म दिया और पुलिस ने मामले को अलग-अलग पहलुओं से खंगालना शुरू किया. 
पुलिस के अनुसार, एक सवाल लगातार जांच टीम के मन में था कि केतन आखिर 18 दिनों के भीतर 3 बार लोहगढ़ किले पर क्यों गया था. इसी कड़ी में 21 जून को 18 जून का सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की गई.

33 डिग्री सेल्सियस और हुडी!

शुरुआती तौर पर फुटेज में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया. पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक के फुटेज खंगाले. हालांकि, इसी दौरान जांचकर्ताओं की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी, जिसने हुडी और कैप पहन रखी थी. पुलिस ने जब उस दिन का तापमान गूगल पर जांचा तो वह करीब 33 डिग्री सेल्सियस पाया गया. ऐसे मौसम में हुडी पहनकर घूमने वाले व्यक्ति को लेकर पुलिस के मन में कई सवाल उठे.

इसके बाद सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा गया और इस बार पूरा फोकस उसी हुडी पहने युवक पर रखा गया. पुलिस के अनुसार, फुटेज में दिखाई दिया कि वह युवक नीचे से दौड़ते हुए आया और जैसे ही उसने केतन और सिया को देखा, वह अचानक रुक गया और बैठ गया.

पुलिस का दावा है कि फुटेज में हुडी पहने युवक ने हाथ से इशारा किया, जिस पर सिया ने भी हल्का सा संकेत किया. उस दौरान सिया बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी.

लगातार नीचे देख रही थी सिया

जांच में यह भी सामने आया कि किले के इलाके में बंदरों द्वारा कई सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ दिए गए थे, जिससे कुछ हिस्सों की रिकॉर्डिंग प्रभावित हुई. पुलिस के अनुसार, संदिग्ध युवक के वहां पहुंचने से पहले सिया लगातार नीचे की ओर देख रही थी.

अधिकारियों का कहना है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग पूरी तरह उपलब्ध नहीं होने से घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया है. इसके बावजूद उपलब्ध फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान में आई थी दिक्कत

पुलिस ने यह भी बताया कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण केतन का ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जो किले पर जाने के लिए टिकट लेना होता है. इसी वजह से केतन और सिया कुछ समय तक उसी स्थान पर खड़े रहे थे.

जांचकर्ताओं का मानना है कि इस दौरान की गतिविधियां भी मामले को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. जांच के दौरान पुलिस टीम घटनास्थल पर भी पहुंची. वहां केतन के चाचा विजय दिखाई दिए, जो घटनास्थल देखने जा रहे थे.

पुलिस उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई और उनसे भी विस्तृत पूछताछ की गई. सूत्रों के मुताबिक, केतन की बहन संजना से भी करीब 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद पुलिस को यह महसूस हुआ कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है.

4 जून से 18 जून तक की घटनाओं को जोड़ रही पुलिस

परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 4 जून को केतन को लोहगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में 14 जून को जाने दिया. वहीं 17 जून को केतन ने अपनी मां को बताया था कि 18 जून को सिया के दोस्त ने सरप्राइज प्लान किया है, जिसके चलते उसे जाने की अनुमति मिल गई.

पुलिस अब इन सभी तारीखों और घटनाओं को आपस में जोड़कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है. पुलिस जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार, सिया ने कथित तौर पर योजना बनाई थी कि किले पर पहुंचने के बाद वह थकने का बहाना कर बैठ जाएगी. इसे संकेत मानकर चेतन को कार्रवाई करनी थी.

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आरोप है कि जैसे ही सिया बैठी, केतन भी रुक गया और उसी दौरान चेतन ने उसे धक्का देकर खाई में गिरा दिया. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है. मामले में सामने आए हर तथ्य की जांच की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Jun 2026 08:45 PM (IST)
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