मुंबई लोकल ट्रेन में हुई हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पिता से पूछताछ में पता चली लोकेशन

मुंबई में लोकल ट्रेन में हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. रेलवे पुलिस की टीम ने आरोपी को कुर्ला से पकड़ा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेलवे पुलिस ने 6 टीमें तैनात की थीं. गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सुवर्णा है. आरोपी की उम्र 30 साल है. पुलिस ने आरोपी के पिता से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी का लोकेशन मिला और फिर उसे दबोच लिया गया.

ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर हुई थी कहासुनी!

बताया जा रहा है कि कांदिवली और बोरीवली स्टेशन के बीच तेज बारिश के दौरान लोकल ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई थी. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने तुरंत चाकू निकालकर मयंक नाम के शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई. हत्या की घटना के बाद आरोपी ट्रेन के पूरी तरह से रुकने से पहले ही उतरकर फरार हो गया था.

जख्मी युवक को तुरंत दी गई थी मेडिकल सहायता

जानकारी मिलने के तुरंत बाद आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के जवान मुंबई लोकल ट्रेन के उस कोच में पहुंचे और चाकू से जख्मी हुए यात्री की मदद की. इसके बाद स्ट्रेचर और मेडिकल सहायता टीम मौके पर पहुंची. उसे बोरीवली स्टेशन स्थित इमरजेंसी मेडिकल रूम में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत जांच की. डॉक्टर की सलाह पर जख्मी युवक को कांदिवली स्थित शताब्दी अस्पताल भेजा गया. इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी उसके साथ रहे.

सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जांच एजेंसियों को सौंपे

वहीं, देर रात करीब 1 बजे मुंबई सेंट्रल के एडीआरएम और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने बोरीवली स्टेशन पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की. पश्चिम रेलवे का कहना है कि सूचना मिलते ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया था. रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और मेडिकल स्टाफ ने समन्वित कार्रवाई करते हुए जख्मी को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई. साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य सुरक्षित कर जांच एजेंसियों को सौंप दिए गए.

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