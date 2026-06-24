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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिला कोई पत्र', ओम बिरला से मुलाकात के बाद उद्धव गुट का दावा

'स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिला कोई पत्र', ओम बिरला से मुलाकात के बाद उद्धव गुट का दावा

Uddhav Thackeray Faction News: शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार (24 जून) को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 24 Jun 2026 06:22 PM (IST)
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बागी सांसदों के मुद्दे को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने बुधवार (24 जून) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि पिछले हफ्ते हम आए थे और स्पीकर साहब को हमने निवेदन किया था. उस निवेदन में हमने यह कहा था कि संविधान की रक्षा आपको करनी है. हमने यह कहा था कि आप बिना हमारी सुनवाई के कोई निर्णय न लें. आज शाम 5:00 बजे का उन्होंने हमें समय दिया था और मुलाकात हुई. हमने स्पीकर साहब से कहा कि अगर कोई आपके पास बागी गुट का पत्र आया है तो हमें बताएं. इस पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है और हमें कागज नहीं मिला.

अलग-अलग बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती- सावंत

अरविंद सावंत ने आगे कहा, "हमने यह कहा कि जो संविधान का प्रावधान है, उसकी रक्षा करने के हिसाब से किसी भी को मान्यता नहीं मिल सकती. अलग-अलग बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती." 

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निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होंगे- देसाई

लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने अनिल देसाई भी पहुंचे थे. उनसे जब सवाल किया गया कि स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया तो उन्होंने कहा, "स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होंगे. उसको छोड़कर कोई इर्द-गिर्द बात नहीं होगी. जो भी आवेदन बागी गुट की तरफ से आए हैं, उन्होंने यह कहा कि हम अपनी ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे. जो भी व्यवस्था होगी उसे व्यवस्था के हिसाब से हम निर्णय करेंगे."

देसाई ने कहा कि हमने उनको जानकारी दी कि संविधान के शेड्यूल 10 में साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी का दो तिहाई बहुमत भी क्यों ना हो वह किसी भी और कहीं दल में जा नहीं सकता. किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है, ना मर्ज हो सकता है. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 24 Jun 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Arvind Sawant
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