अभिजीत दीपके परिवार से मुलाकात पर बौखलाई BJP! शिंदे से की नेताओं पर कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र महायुति में आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे आमने-सामने हैं. दोनों पार्टियों में विवाद की वजह कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं. दरअसल अभिजीत दीपके के परिवार से एकनाथ शिंदे के दो नेताओं ने मुलाकात की थी. इस पर बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे उन 2 नेताओं पर कार्रवाई करें जिन्होंने अभिजीत दीपके के माता-पिता से मुलाकात की.

भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए. चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय शिरसाट और बच्चू कडू पर कार्रवाई की मांग की है. दरअसल पिछले हफ्ते संजय शिरसाट और बच्चू कडू ने छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के माता-पिता से मुलाकात की थी.

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मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मामले पर क्या कहा?

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मामले पर कहा कि यह शिंदे की पार्टी का मामला है, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि उनकी पार्टी के नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि महायुति गठबंधन के साथ रहते हुए ऐसा करना ठीक नहीं है.

वहीं बीजेपी के एक और नेता प्रवीण डेरेकर ने भी दोनों शिवसेना नेताओं की मुलाकात से गलत मैसेज जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात ने गलत मैसेज दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा ऐसा करना समझ आता है लेकिन शिरसाट और बच्चू कडू का मुलाकात करना गलतत मैसेज देता है. उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारी नेता या उसके परिवार से मिलना सही नहीं है.

पब्लिसिटी के लिए की दीपके से मुलाकात- प्रवीण डेरेकर

प्रवीण डेरेकर ने अभिजीत दीपके से बच्चू कडू के मिलने पर कहा कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए मुलाकात की है. डेरेकर का कहना है कि इन नेताओं की मुलाकात शिवसेना और बीजेपी के बीच दरार को और बड़ा कर सकती है. उनकी मांग है कि पार्टी के सीनियर नेता दोनों नेताओं को फटकार लगाएं.

बता दें कि संजय शिरसाट ने 26 जुलाई को सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके के परिवार से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अगले दिन शिवसेना नेता छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे थे. इस दौरान शिरसाट ने वादा किया था कि अभिजीत दीपके को सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाएगी. शिरसाट महायुति के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने दीपके के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की.

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