स्कूटर संग गड्ढे में गिरी महिला, पति की आंखों के सामने ट्रक ने कुचला

महाराष्ट्र के ठाणे-भिवंडी रोड पर रहानल गांव की सीमा में सड़क पर बने एक खतरनाक गड्ढे की वजह से हुए हादसे में 46 साल की एक महिला की मौत हो गई. वह अपने स्कूटर के साथ गड्ढे में गिर गई और पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से इलाके में हंगामा मच गया है और सड़कों की खराब हालत का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है.

मृतक महिला का नाम सुनीता अक्षयलाल पाल (उम्र 46) है और वह ठाणे के मनोरमा नगर इलाके की रहने वाली थी. वह अपने पति अक्षय लाल पाल के साथ एक्टिवा स्कूटर पर भिवंडी के अंजुर फाटा इलाके में एक फ्लैट देखने आ रही थी. राहनाल गांव के पास कंक्रीट रोड पर गड्ढे थे और उनमें बारिश का पानी जमा हो रखा था.

इस वजह से टू-व्हीलर गड्ढे में गिरकर स्किड हो गया. एक्सीडेंट में अक्षय लाल पाल सड़क के किनारे गिर गए, जबकि सुनीता पाल सड़क के बीच में गिर गईं. उसी समय, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. एक्सीडेंट में अक्षय लाल पाल घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है.

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घटना से मृतक के रिश्तेदारों में गुस्सा, की आर्थिक मदद की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही नारपोली पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी उपजिला हॉस्पिटल भेज दिया गया. नारपोली पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. इस बीच, भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में सड़कों की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है.

कई कंक्रीट सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश की वजह से उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे ड्राइवरों को उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. नतीजतन, अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. इस घटना के बाद गुस्साए रिश्तेदारों और नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन सड़कों पर जानलेवा गड्ढों को तुरंत भर दे, नहीं तो ऐसे हादसे नहीं रुकेंगे, और हादसे में घायल परिवार को आर्थिक मदद भी दे.

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