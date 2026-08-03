पालघर: ससुर के धक्के से बहू की मौत, बेटी को गोद में लेने पर हुआ था विवाद

महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पश्चिम स्थित बोलिंज पुलिस थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान कथित तौर पर ससुर द्वारा धक्का दिए जाने से 28 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना विरार पश्चिम के नारंगी गांव स्थित भगत आली इलाके में हुई. मृतका की पहचान प्राची कल्पेश पाटिल (28) के रूप में हुई है. 30 जुलाई को हुई इस घटना से दो परिवारों में मातम छा गया है. एक तरफ महिला की मौत का गम और दूसरी तरफ आरोपी ससुर के जेल जाने का.

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बेटी को गोदी लेने की लड़ाई में दे दिया धक्का

जानकारी के अनुसार, प्राची का भाई विशाल पाटिल उन्हें मायके ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था. उस समय प्राची की 8 महीने की बेटी आरोपी ससुर गणपत सखाराम पाटिल (60) के कंधे पर थी. जब प्राची ने अपनी बेटी को लेने की कोशिश की, तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि विवाद के दौरान गणपत पाटिल ने प्राची को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

हिरासत में आरोपी ससुर

मृतका के भाई विशाल पाटिल की शिकायत पर बोलिंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में ले लिया है.

फिलहाल मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश कावले के मार्गदर्शन में की जा रही है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

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