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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपालघर: ससुर के धक्के से बहू की मौत, बेटी को गोद में लेने पर हुआ था विवाद

पालघर: ससुर के धक्के से बहू की मौत, बेटी को गोद में लेने पर हुआ था विवाद

Palghar News: प्राची का भाई विशाल पाटिल उन्हें मायके ले जाने के लिए आया था. उस समय प्राची की 8 महीने की बेटी उसके ससुर की गोद में थी. बच्ची को लेने के चक्कर में विवाद हुआ और ससुर ने उसे धक्का दे दिया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Aug 2026 08:48 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पश्चिम स्थित बोलिंज पुलिस थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान कथित तौर पर ससुर द्वारा धक्का दिए जाने से 28 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना विरार पश्चिम के नारंगी गांव स्थित भगत आली इलाके में हुई. मृतका की पहचान प्राची कल्पेश पाटिल (28) के रूप में हुई है. 30 जुलाई को हुई इस घटना से दो परिवारों में मातम छा गया है. एक तरफ महिला की मौत का गम और दूसरी तरफ आरोपी ससुर के जेल जाने का.

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बेटी को गोदी लेने की लड़ाई में दे दिया धक्का

जानकारी के अनुसार, प्राची का भाई विशाल पाटिल उन्हें मायके ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था. उस समय प्राची की 8 महीने की बेटी आरोपी ससुर गणपत सखाराम पाटिल (60) के कंधे पर थी. जब प्राची ने अपनी बेटी को लेने की कोशिश की, तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि विवाद के दौरान गणपत पाटिल ने प्राची को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

हिरासत में आरोपी ससुर

मृतका के भाई विशाल पाटिल की शिकायत पर बोलिंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में ले लिया है.

फिलहाल मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश कावले के मार्गदर्शन में की जा रही है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 08:48 AM (IST)
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