हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: शादी के कार्ड में जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार, बाल विवाह को रोकना लक्ष्य

Maharashtra: शादी के कार्ड में जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार, बाल विवाह को रोकना लक्ष्य

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए शादी के कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. इससे उम्र सत्यापन आसान होगा और नाबालिग विवाह पर रोक लगेगी.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 24 Jun 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर-वधू की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा.

विधानसभा में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था लागू होने के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.

उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'

वहां बाल विवाह के मामलों पर नियंत्रण पाने में इस पहल ने मदद की है. इसी अनुभव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रही है.

बाल अधिकार आयोग की भी सिफारिश

अदिति तटकरे ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस संबंध में सरकार को सिफारिश भेजी है. आयोग का सुझाव है कि विवाह पत्रिकाओं पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छापी जाए, ताकि शादी से पहले उनकी उम्र का सत्यापन किया जा सके.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं, बल्कि शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े अन्य संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. अगर किसी शादी में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.

'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी

बाल विवाह रोकने में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि शादी के कार्ड पर जन्मतिथि दर्ज होने से प्रशासन और संबंधित विभागों को समय रहते जानकारी मिल सकेगी. इससे बाल विवाह के मामलों की पहचान आसान होगी और नाबालिग लड़के-लड़कियों की शादी रोकने में मदद मिलेगी. सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 24 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Child Marriage Maharashtra Government MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: शादी के कार्ड में जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार, बाल विवाह को रोकना लक्ष्य
शादी के कार्ड में जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार, बाल विवाह को रोकना लक्ष्य
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'
उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'
महाराष्ट्र
'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी
'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी
महाराष्ट्र
सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच
सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Global Energy Crisis: तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
Embed widget