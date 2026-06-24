शादी के कार्ड में जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार, बाल विवाह को रोकना लक्ष्य

महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर-वधू की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा.

विधानसभा में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था लागू होने के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.

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वहां बाल विवाह के मामलों पर नियंत्रण पाने में इस पहल ने मदद की है. इसी अनुभव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रही है.

बाल अधिकार आयोग की भी सिफारिश

अदिति तटकरे ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस संबंध में सरकार को सिफारिश भेजी है. आयोग का सुझाव है कि विवाह पत्रिकाओं पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छापी जाए, ताकि शादी से पहले उनकी उम्र का सत्यापन किया जा सके.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं, बल्कि शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े अन्य संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. अगर किसी शादी में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.

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बाल विवाह रोकने में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि शादी के कार्ड पर जन्मतिथि दर्ज होने से प्रशासन और संबंधित विभागों को समय रहते जानकारी मिल सकेगी. इससे बाल विवाह के मामलों की पहचान आसान होगी और नाबालिग लड़के-लड़कियों की शादी रोकने में मदद मिलेगी. सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है.