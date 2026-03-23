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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: जलगांव में 500 रुपये न देने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत

Maharashtra News: जलगांव में 500 रुपये न देने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत

Maharashtra News In Hindi: जलगांव में 500 रुपए देने से इनकार पर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया. गंभीर घायल नितिन काले की इलाज के दौरान मौत हो गई.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Mar 2026 02:42 PM (IST)
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महाराष्ट्र के जलगांव शहर में एक मामूली विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया. सिर्फ 500 रुपए के लिए हुए झगड़े में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बन गया है. घटना रविवार 22 मार्च दोपहर करीब 3 बजे की है.

जैनाबाद इलाके में रहने वाले 35 वर्षीय नितिन काले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी आरोपी शाम तुकाराम सूर्यवंशी ने उन्हें रोक लिया और ₹500 की मांग की. नितिन ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे आरोपी गुस्से में आ गया और उसने धारदार हथियार से नितिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हमले के बाद गंभीर रूप से घायल नितिन को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया. खून ज्यादा बहने की वजह से उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी. सोमवार (23 मार्च) सुबह करीब 6 बजे इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई.

जैसे ही मौत की खबर परिवार तक पहुंची, अस्पताल में मातम छा गया. परिजन फूट-फूटकर रोने लगे. नितिन अपने पीछे माता-पिता, पत्नी, एक बेटा और भाई-बहन छोड़ गए हैं.

गोवा से चार दिन पहले ही लौटा था घर

नितिन काले कुछ समय से गोवा में एक कटलरी की दुकान पर काम कर रहे थे. वह अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए बाहर काम करते थे. सबसे दुखद बात यह है कि वह सिर्फ 4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर जलगाँव लौटे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस मामले में शनिपेठ पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस ने आरोपी शाम सूर्यवंशी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस घटना ने जलगांव शहर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामूली बात पर इस तरह की हत्या ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

₹500 जैसे मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की जान चली जाना यह दिखाता है कि समाज में गुस्सा और हिंसा किस हद तक बढ़ चुकी है. यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि छोटी-छोटी बातों को हिंसा तक पहुंचने से रोकना बेहद जरूरी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS
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