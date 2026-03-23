5वीं की छात्रा से हैवानियत: अधेड़ ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर 2 बार बनाया हवस का शिकार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 50 साल के एक व्यक्ति पर 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा है. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के परली तालुका के एक गांव का है. पीड़ित बच्ची 5वीं क्लास की छात्रा है. आरोप है कि गांव में किराने की दुकान चलाने वाला आरोपी बालाजी पांचाल बच्ची को अपनी दुकान पर बुलाता था और उसके साथ गलत हरकत करता था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची के साथ दो बार रेप किया.

आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी

परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहली घटना करीब दो महीने पहले हुई थी. उस समय आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण वह डर के चलते किसी को कुछ नहीं बता सकी. इसी डर का फायदा उठाते हुए आरोपी ने दोबारा उसे निशाना बनाया और फिर से रेप किया.

लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया

घटना का खुलासा होने के बाद गांव में गुस्से का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद परली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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