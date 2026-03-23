Nashik News: ढोंगी बाबा अशोक खरात से 7 घंटे चली पूछताछ, खुले चौंकाने वाले राज

महाराष्ट्र के नाशिक में खुद को ज्योतिषी और गॉडमैन बताने वाला अशोक खरात उर्फ कैप्टन खरात पुलिस की गिरफ्त में है. उस पर महिलाओं के शोषण, नशीला पदार्थ देकर रेप, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर उगाही और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. रविवार को पुलिस ने आरोपी से 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की. पूछताछ के बाद जब उसे बाहर लाया गया तो वह सहारे के बिना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था.

जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को अपनी कथित दैवीय शक्तियों के नाम पर जाल में फंसाता था. खासकर महिलाओं को भरोसे में लेकर उन्हें नशीला पदार्थ देने और फिर उनका शोषण करने के आरोप सामने आए हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का शिकार और कितनी महिलाएं हुई हैं.

हाई-प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की आशंका

खरात के ठिकानों की तलाशी में चौंकाने वाले सबूत मिले हैं. उसके कथित ऑफिस से एक पेन ड्राइव बरामद हुई है जिसमें 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप होने की बात सामने आई है. इन वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ हाई-प्रोफाइल लोग भी शामिल हो सकते हैं.

इमली के बीज को सिद्ध रत्न बताकर लाखों में बेचता था

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि खरात लोगों को ठगने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाता था. वह नकली सांपों को चमत्कार बताकर लोगों को गुमराह करता था और सस्ते इमली के बीज को सिद्ध रत्न बताकर हजारों से लाखों रुपये में बेचता था. उसने मिरगांव में एक मंदिर बनवाकर अमीर और रसूखदार लोगों को निशाना बनाया.

500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

आरोपी के पास से नकदी, दस्तावेज, हथियार और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े सबूत भी बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने की बात सामने आई है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस कथित आस्था के कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान हो सके.