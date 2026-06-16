धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नागपुर में CJP का प्रदर्शन आज, दीपके ने की ये अपील

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) मंगलवार (16 जून) को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन करेगी. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह घोषणा की है, जिसके बाद जयपुर में उन पर हुए हमले के बाद भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है.

दीपके ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा कि वह 16 जून को शहर पहुंचेंगे और उन्होंने नागपुर के लोगों, जिनमें छात्र और युवा शामिल हैं उनसे शाम 4 बजे संविधान चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने की अपील की है. सीजेपी पिछले महीने हुए नीट (यूजी) परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है.

प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

इस बीच अधिकारियों ने बताया कि संविधान चौक पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. आयोजकों के मुताबिक दोपहर में होने वाले प्रदर्शन से पहले दीपके दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. पुलिस को प्रदर्शन में 2,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया पर अपील के बाद नागपुर शहर और विदर्भ के कई जिलों के कार्यकर्ताओं के संविधान चौक पर इकट्ठा होने की आशंका है. एक अधिकारी ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नागपुर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी व्यवस्था की है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान चौक और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा."

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उन्होंने बताया कि सुरक्षा तैनाती में चार डीसीपी, तीन एसीपी, 18 पुलिस इंस्पेक्टर, 45 एपीआई और सब-इंस्पेक्टर, 470 पुरुष और 170 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. एहतियात के तौर पर दो दंगा नियंत्रण प्लाटून (आरसीपी) यूनिट्स को भी तैयार रखा गया है.

पुलिस आयुक्त ने प्रदर्शन को लेकर दी यह जानकारी

पुलिस आयुक्त रविंद्रकुमार सिंघल ने कहा कि पुलिस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. सभी को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है. हालांकि, कानून का उल्लंघन करने, अशांति फैलाने या सार्वजनिक शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच, ट्रेफिक पुलिस ने संविधान चौक, वैरायटी चौक, जीरो माइल और सीताबुल्डी समेत कई प्रमुख सड़कों पर डायवर्जन की घोषणा की है. वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और पुलिस के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है. पुलिस ने नागरिकों और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है ताकि कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो सके.

पुलिस ने बताया कि इससे पहले दिन में, जयपुर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने दीपके को कथित तौर पर कई बार थप्पड़ मारे, जबकि समर्थक उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे. इस घटना के संबंध में दो युवकों को हिरासत में लिया गया है.

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