स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान

स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले की जांच जारी है. महाराष्ट्र साइबर की नोडल साइबर पुलिस स्टेशन टीम ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे, मुंबई की डॉ. सेजल पवार और गुरुग्राम निवासी दर्शक हिमांशु जांगड़ा को 16 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था. लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रणीत मोरे और डॉ. सेजल पवार मंगलवार (16 जून) को जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं होंगे.

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रणीत मोरे और डॉ. सेजल पवार ने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है. उन्होंने 17 जून को अपने बयान दर्ज कराने पर सहमति दी है. इसके चलते दोनों के बयान अब बुधवार (17 जून) को रिकॉर्ड किए जाएंगे.

महाराष्ट्र साइबर पुलिस कर रही मामले की जांच

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. जांच एजेंसी का कहना है कि वायरल वीडियो क्लिप्स में दिखाई गई कथित टिप्पणियों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शो में की गई टिप्पणियों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई.

हिमांशु जांगड़ा को भी नोटिस भेजा गया

इस बीच, महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हिमांशु जांगड़ा को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. अगर वह जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें नया समन जारी किए जाने की संभावना है.

'जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही'

जांच एजेंसी का कहना है कि एफआईआर में नामजद सभी व्यक्तियों के खिलाफ समान रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा.

प्रणीत मोरे के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच

मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र साइबर पुलिस प्रणीत मोरे के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए कंटेंट की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं उनके द्वारा शेयर की गई किसी सामग्री में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है.

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