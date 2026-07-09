INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: मॉल में चलने वाले गेमिंग जोन रडार पर, फायर ऑडिट के साथ होगी सरप्राइज चेकिंग

Maharashtra News: मॉल में चलने वाले गेमिंग जोन रडार पर, फायर ऑडिट के साथ होगी सरप्राइज चेकिंग

Mumabi News In Hindi: महाराष्ट्र के गेमिंग जोन अब सरकार के रडार पर है, मॉलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए अब हर 2 साल की बजाय हर साल फायर ऑडिट अनिवार्य किया गया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 09 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मॉलों में चल रहे गेमिंग ज़ोन (Gaming Zones) की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है. राज्य के सभी गेमिंग ज़ोन में सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा कराने का बड़ा फैसला लिया गया है. उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में घोषणा की है कि संबंधित आयुक्तों को राज्यव्यापी जांच के निर्देश दिए जाएंगे. इस विस्तृत जांच की रिपोर्ट आगामी अधिवेशन में विधान परिषद के पटल पर रखी जाएगी.

मुंबई के 68 मॉलों की जांच, 18 में मिली थी खामियां

विधान परिषद में विधायक उमा खापरे ने मुंबई के मॉलों में संचालित गेमिंग ज़ोन में सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया था. इस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने मुंबई के मॉलों का डेटा सदन में रखा. मुंबई के 68 मॉलों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 47 मॉलों में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के इंतजाम संतोषजनक पाए गए.

18 मॉलों में गंभीर सुरक्षा खामियां मिलने पर उन्हें 120 दिनों का नोटिस जारी किया गया. स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद ही इन्हें दोबारा संचालन की अनुमति दी गई. 3 मॉल फिलहाल बंद हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई का सवाल नहीं उठता.

NDA में शामिल हुए बिना भी BJP को फायदा पहुंचाएंगे शरद पवार? जानें अंदर की बात

अब हर साल होगा फायर ऑडिट

गेमिंग जोन में आने वाले बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उद्योग मंत्री ने कई अहम बदलावों का खाका पेश किया. फायर ऑडिट व्यवस्था को सख्त बनाते हुए, इसे हर दो वर्ष के बजाय 'प्रत्येक वर्ष' अनिवार्य करने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. सुरक्षा में कोई ढील न हो, इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से बिना पूर्व सूचना के (Surprise) फायर ऑडिट कराने पर भी विचार किया जा रहा है.

मेडिकल सुविधा अनिवार्य

मॉल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल मदद के लिए 'मेडिकल सुविधाएं' हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए.

सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि राज्य के सभी गेमिंग ज़ोन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.

मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर पर बड़ा एक्शन, FDA ने सस्पेंड किया लाइसेंस

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 09 Jul 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra News: मॉल में चलने वाले गेमिंग जोन रडार पर, फायर ऑडिट के साथ होगी सरप्राइज चेकिंग
महाराष्ट्र: मॉल में चलने वाले गेमिंग जोन रडार पर, फायर ऑडिट के साथ होगी सरप्राइज चेकिंग
महाराष्ट्र
NDA में शामिल हुए बिना भी BJP को फायदा पहुंचाएंगे शरद पवार? जानें अंदर की बात
NDA में शामिल हुए बिना भी BJP को फायदा पहुंचाएंगे शरद पवार? जानें अंदर की बात
महाराष्ट्र
मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर पर बड़ा एक्शन, FDA ने सस्पेंड किया लाइसेंस
मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर पर बड़ा एक्शन, FDA ने सस्पेंड किया लाइसेंस
महाराष्ट्र
ठाणे में मानसून का कहर, एक हफ्ते में 3 की मौत; 800 लोगों को सुरक्षित निकाला गया
ठाणे में मानसून का कहर, एक हफ्ते में 3 की मौत; 800 लोगों को सुरक्षित निकाला गया
Advertisement

वीडियोज

Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Gautami ने खोला Content Creation का सच, बोलीं- मेहनत दिखती नहीं, लेकिन होती बहुत है
'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' में फिर आएगा Mega Leap? सेट के Renovation से तेज हुईं चर्चाएं
Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक, थाने समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
शरीफ के बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
इंडिया
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget