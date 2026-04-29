पश्चिम बंगाल चुनाव: उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा दावा, 'कांटे की टक्कर, ममता दीदी वहां बहुत...'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर बुधवार (29 अप्रैल) को वोटिंग हो रही है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में कांटे की टक्कर हुई है और ममता दीदी वहां बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है.

शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''142 सीटों के लिए आज (29 अप्रैल) मतदान हो रहे हैं और शाम तक एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे. 4 मई को नतीजे आ जाएंगे. हमें लगता है कि ममता दीदी वहां बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी हैं. कांग्रेस पार्टी और सीपीएम अगर ममता दीदी का साथ दिए होते तो लड़ाई एकतरफा होती.''

बीजेपी का रथ अभी भी ममता दीदी के पीछे- आनंद दुबे

उन्होंने आगे कहा, ''चूंकि वो भी लड़ रहे हैं तो महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के नाते थोड़ा नुकसान होता है. हमने महाराष्ट्र में ऐसे नुकसान को देखा है. लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि 15 सालों से किए गए अच्छे कार्यों को ममता बनर्जी वहां के लोगों को बताने में सफलता पाई है. हमें विश्वास है कि ईडी, सीबीआई, सुरक्षा बल, एजेंसियां, चुनाव आयोग सबके दुरुपयोग के बाद भी बीजेपी का रथ अभी भी ममता दीदी के रथ के पीछे है.''

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शाम 5 बजे तक कितना फीसदी मतदान?

पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में शाम पांच बजे तक 90 फीसदी (89.99%) वोटिंग हुई है. वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे. सत्तारूढ़ पार्टी ने 2021 में इन 142 सीट में से 123 पर जीत हासिल की थी जबकि भाजपा को केवल 18 और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) को एक सीट मिली थी.

पहले फेज में 93 फीसदी से अधिक हुई थी वोटिंग

इस फेज में 1.57 करोड़ महिलाओं और 792 ट्रांसजेंडर समेत कुल 3.21 करोड़ योग्य मतदाता हैं. वोटिंग 41,001 केंद्रों पर हो रही है, जिनकी वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है. निर्वाचन आयोग ने 7 जिलों में केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियां तैनात की हैं, जिनमें कोलकाता में सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात हैं. पहले फेज के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. इस दौरान 93.19 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो प्रदेश में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है.

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