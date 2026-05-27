महाराष्ट्र में प्याज किसानों के विरोध के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि कांदा उत्पादक किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील हैं. इसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक बुलाई गई है जिसमें सकारात्मक समाधान निकलेगा. मुंबई में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्याज खरीद केंद्र शुरू किए हैं और फिलहाल 15 रुपये 80 पैसे प्रति किलो की दर से प्याज खरीदा जा रहा है. किसानों को किसी भी परिस्थिति में बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा. उनके हित में आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

'अमित शाह लेंगे उचित फैसला'- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा, “प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं से सरकार पूरी तरह अवगत है. इसलिए केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ काम कर रही है. बैठक में अमित शाह इस विषय पर उचित निर्णय लेंगे और किसानों को राहत मिलेगी.”

एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर साधा निशाना

विपक्ष के आंदोलनों पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, “विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए केवल प्रचार और मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं. यह किसानों के हित की लड़ाई नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावटी राजनीति है.”

यूपीए सरकार के दौर का उल्लेख करते हुए शिंदे मे कहा, “कांग्रेस शासनकाल में भी प्याज की कीमतों ने जनता को रुलाया था. उस समय किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.” उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी आश्वासन दिया कि प्याज उत्पादकों को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और किसी भी स्थिति में किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.