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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुनेत्रा पवार की NCP में कुछ तो गड़बड़ है! छगन भुजबल की इस बड़े नेता से बहस, बैठक छोड़ चले गए पार्थ पवार

सुनेत्रा पवार की NCP में कुछ तो गड़बड़ है! छगन भुजबल की इस बड़े नेता से बहस, बैठक छोड़ चले गए पार्थ पवार

Sunetra Pawar NCP: सुनील तटकरे ने नाराजगी जताई कि पार्टी में सिर्फ चुनिंदा नेताओं को ही आलोचनाओं का शिकार क्यों होना पड़ता है? छगन भुजबल ने आपत्ति जताई कि आंतरिक बैठक में ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 06:34 AM (IST)
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महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की एक अहम बैठक हुई. महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हुई इस बैठक में दो दिग्गज नेताओं के बीच में अनबन का माहौल बन गया. दरअसल, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के साथ-साथ राज्यसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जिनके लिए समय पर उम्मीदवार तय किए जाने हैं. यह मीटिंग इसी मुद्दे पर थी, लेकिन इसमें सुनील तटकरे और छगन भुजबल के बीच तीखी बहस हो गई. 

बताया जा रहा है कि एनसीपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने थे. साथ ही पार्टी के कुछ अंदरूनी मुद्दों पर भी चर्चा होनी थी. हालांकि, सूत्रों की मानें तो बैठक के दौरान सुनील तटकरे और छगन भुजबल आपस में जुबानी रूप से भिड़ गए.

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सुनील तटकरे ने कही समर्थन न मिलने की बात 

सुनील तटकरे ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि पार्टी को आगे बढ़ाते समय सिर्फ चुनिंदा नेताओं को ही आलोचनाओं का शिकार क्यों होना पड़ता है और मुश्किल वक्त में कोई भी विधायक या शीर्ष नेतृत्व उनके समर्थन में आगे क्यों नहीं आया? इस पर छगन भुजबल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पार्टी की इस आंतरिक बैठक में ऐसे मुद्दे उठाने की कोई जरूरत नहीं थी.

बीच बैठक से चले गए पार्थ पवार 

इस गरमा-गरमी के बीच, सुनील तटकरे का भाषण शुरू होने से ठीक पहले पार्थ पवार बैठक छोड़कर चले गए. इस बैठक में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी नदारद रहे, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले से तय एक कार्यक्रम के चलते बैठक में शामिल न हो पाने की जानकारी पार्टी को पहले ही दे दी थी.

राजनीतिक गलियारों में इस हलचल को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग (ECI) को सौंपी गई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल दोनों के नाम गायब थे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 27 May 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
CHHAGAN BHUJBAL NCP Sunetra Pawar Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS
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