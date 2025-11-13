हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई लोकल में फर्जी टिकट घोटाला, TTE ने पकड़ा UTS ऐप से बना नकली टिकट, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई लोकल में फर्जी टिकट घोटाला, TTE ने पकड़ा UTS ऐप से बना नकली टिकट, आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra News: मुंबई लोकल में UTS ऐप से फर्जी टिकट बनाकर सफर कर रहे यात्री को रेलवे कर्मियों ने पकड़ा. TTE की सूझबूझ से बड़ा टिकट घोटाला सामने आया, आरोपी हिरासत में.

By : सूरज ओझा | Updated at : 13 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई लोकल में फर्जी टिकट बनाने और रेलवे को चूना लगाने की कोशिश करने वाले एक यात्री को रेलवे कर्मचारी की सूझबूझ से रंगेहाथ पकड़ा गया. 11 नवंबर की शाम साईप्रसाद सावंत की ड्यूटी वसई रोड AC लोकल स्क्वॉड में थी. उनकी टीम में अन्य निरीक्षक जैसे संदीप सैनी, बिरपाल, अण्णाराम कडवाना, संदीप रोकडे, अरविंद कुमार और बलजीत सोडा शामिल थे.

टिकट जांच में सामने आई फर्जीवाड़े की सच्चाई

ड्यूटी के दौरान, शाम 7:16 बजे बोरीवली स्टेशन से चलने वाली AC विरार स्लो लोकल में टिकट जांच शुरू की गई. जब ट्रेन नायगांव स्टेशन पहुंची (करीब 7:36 बजे), सावंत ने एक यात्री से टिकट मांगा. यात्री ने आत्मविश्वास से अपने मोबाइल पर UTS ऐप में बना टिकट दिखाया. लेकिन सावंत को टिकट देखकर कुछ गड़बड़ लगी. टिकट पर दिख रहे नंबर (UTS No: XODDDP02D) को उन्होंने तुरंत रेलवे के CRIS HHT (2.8.5) ऐप में चेक किया. जांच के बाद यह टिकट अमान्य और फर्जी पाया गया.

आरोपी हिरासत में, जांच जारी

साईप्रसाद सावंत ने तुरंत अपने वरिष्ठों को इस पूरे मामले की जानकारी दी और यात्री को वसई रोड स्टेशन पर RPF और GRP की मदद से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी की पहचान राजेंद्र हिरु निकम (उम्र 43, निवासी नालासोपारा पूर्व) के रूप में हुई. रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फर्जी टिकट बनाकर रेलवे प्रशासन को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है.

लोकल ट्रेन के लिए बड़ा फैसला

मुंबई में लोकल ट्रेन के लिए ट्रैफिक बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. कल्याण-कर्जत रूट पर स्थित 10 लेवल क्रॉसिंग गेट को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. फाटकों की वजह से होने वाली देरी को कम करने के लिए और भविष्य में हादसों को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है.

लेवल क्रॉसिंग गेटों को अगर बंद कर दिया जाए, तो सीधे तौर पर ट्रेनें स्पीड से चलेंगी और मुंबईवासियों को सफर करने में कम समय लगेगा. 

Published at : 13 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Local Train MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
