वाराणसी से खजुराहो के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन, पहले दिन महज 126 यात्रियों ने किया सफर

वाराणसी से खजुराहो के लिए इस नवंबर महीने से ही एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है. धार्मिक पर्यटन दृष्टिकोण से यह ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. फिलहाल शुरुआती दिनों में इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या अनुमान के मुताबिक कम देखी जा रही है. 530 यात्रियों की क्षमता वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पहले दिन सिर्फ 126 यात्री ही वाराणसी से खजुराहो के लिए जाने वाली इस ट्रेन से सफर करने पहुंचे थे.

530 में सिर्फ 126 यात्रियों ने किया सफर

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी से खजुराहो के लिए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पहले दिन मात्र 126 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया. इस ट्रेन की कुल क्षमता 530 यात्रियों की है. सप्ताह में 6 दिन चलने वाली यह ट्रेन वाराणसी से शुरू होकर प्रयागराज, चित्रकूट से गुजर कर खजुराहो पहुंचेगी. सबसे प्रमुख की धार्मिक पर्यटन दृष्टिकोण से यह ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है.

हालांकि शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या कम है लेकिन रेलवे ने आने वाले दिनों में पर्याप्त संख्या में यात्रियों के सफर करने का अनुमान जताया है. आमतौर पर रोजाना भारी संख्या में वाराणसी से चित्रकूट जाने वालों की संख्या नहीं रहती है लेकिन अपने कामकाज अथवा धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से यात्री इस ट्रेन की मदद ले सकते हैं.

वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी

7 नवंबर को दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को सुबह वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से चार अलग-अलग शहरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. जिसमें से एक वाराणसी से खजुराहो के लिए जाने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल रहीं. ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है.

