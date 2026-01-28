हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBaramati Plane Crash: अजित पवार को याद कर राज ठाकरे बोले- 'काम हो या न हो, वे हमेशा...'

Baramati Plane Crash: अजित पवार को याद कर राज ठाकरे बोले- 'काम हो या न हो, वे हमेशा...'

Maharashtra Plane Crash: राज ठाकरे ने अजित पवार को याद किया. साथ ही उनके समर्पण, स्पष्टवादिता और जातिवाद मुक्त नेतृत्व की सराहना की. इसके अलावा पवार परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति आज (28 जनवरी) एक बड़े नेता अजित पवार को खोकर शोक में डूब गई है. इस मौके पर राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा किए और पवार के योगदान को याद किया. राज ठाकरे ने लिखा कि उनका और अजित पवार का राजनीतिक सफर एक ही समय में शुरू नहीं हुआ. लेकिन दोनों के बीच परिचय बाद में हुआ.

उन्होंने कहा कि अजित पवार का राजनीति के प्रति प्रेम और समर्पण उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुकाम दिलाने वाला गुण था. पवार साहब अपने परिवार के संरक्षण में तैयार हुए नेता थे. लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और वह महाराष्ट्र के हर कोने में स्थापित हो गई.

प्रशासन को अच्छी तरह समझते थे पवार- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने 1990 के दशक का उदाहरण देते हुए बताया कि जब महाराष्ट्र में शहरीकरण बढ़ रहा था और ग्रामीण क्षेत्र अर्धशहरी बन रहे थे. उस समय अजित पवार ने ग्रामीण राजनीति और स्थानीय समस्याओं को कुशलता से संभाला. पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती जैसे क्षेत्र उनके नेतृत्व में पूरी तरह बदल गए, और विरोधी भी इस बात को मानते हैं.

उन्होंने कहा कि अजित पवार प्रशासन को अच्छी तरह समझते थे और किसी भी फाइल या मामले में सही निर्णय लेने का अनुभव रखते थे. स्पष्टवादिता और सडेतोड अंदाज उनके व्यक्तित्व की खासियत थी. काम हो या न हो, वे हमेशा सच्चाई बताने वाले नेता थे और कोई भ्रम नहीं फैलाते थे.

व्यक्तिगत मतभेदों को राजनीति से दूर रखते थे पवार- ठाकरे

राज ठाकरे ने यह भी बताया कि अजित पवार जातीय भेदभाव से दूर थे और उनके राजकारण में जात-पात की कोई जगह नहीं थी. वे व्यक्तिगत मतभेदों को राजनीति से अलग रखते थे और विरोध को केवल राजनीतिक स्तर पर मानते थे.

अजित पवार को ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि

राज ठाकरे ने कहा कि वह और उनका परिवार पवार परिवार के दुःख में सहभागी हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अजित पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है. अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के राजनीति में एक खालीपन छोड़ गया है. जिसे भर पाना आसान नहीं होगा. उनका नेतृत्व, समर्पण और स्पष्टवादिता आज भी याद किया जाएगा.

ये भी पढ़िए- Ajit Pawar Plane Crash: 'चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सका', चश्मदीद ने बताई अजित पवार के प्लेन क्रैश की आंखों देखी

Published at : 28 Jan 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar राज ठाकरे Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget