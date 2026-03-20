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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफर्जी बाबा अशोक खरात मामले में SIT का गठन, महिला आयोग ने DGP को लिखा पत्र

फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में SIT का गठन, महिला आयोग ने DGP को लिखा पत्र

Ashok Kharat Case: फर्जी बाबा आरोपी अशोक खरात 58 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने की जानकारी सामने आई है. राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 09:51 PM (IST)
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नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात से जुड़े रेप मामले को लेकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को पत्र लिखकर पूरे मामले की विशेष जांच दल (SIT) के जरिए निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है. सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 74/2026 के तहत आरोपी फर्जी बाबा अशोक खरात पर एक 35 साल महिला के साथ पिछले तीन साल से बार-बार रेप करने और धमकाने के गंभीर आरोप हैं. 

58 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिले

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 58 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. महिला आयोग ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी ने अंधविश्वास का सहारा लेकर कई महिलाओं का शोषण किया हो सकता है.

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राज्य सरकार ने मामले में गठित की SIT

राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में जांच की जा रही है और इसे निष्पक्ष व तेज गति से पूरा करने की अपेक्षा जताई गई है.

महिला आयोग की प्रमुख मांगें

  • SIT के माध्यम से बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच
  • पीड़ित महिलाओं की पहचान गोपनीय रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • डिजिटल सबूतों के आधार पर IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई
  • तय समयसीमा में जांच पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल करना

महिला आयोग ने यह भी कहा है कि वह पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और नासिक पुलिस से नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट साझा करने को कहा गया है, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके. बता दें कि इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर की आरोपी के साथ नजदीकियों को खुलासा हुआ है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Mar 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Rupali Chakankar MAHARASHTRA NEWS Ashok Kharat
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