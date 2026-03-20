फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में SIT का गठन, महिला आयोग ने DGP को लिखा पत्र

नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात से जुड़े रेप मामले को लेकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को पत्र लिखकर पूरे मामले की विशेष जांच दल (SIT) के जरिए निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है. सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 74/2026 के तहत आरोपी फर्जी बाबा अशोक खरात पर एक 35 साल महिला के साथ पिछले तीन साल से बार-बार रेप करने और धमकाने के गंभीर आरोप हैं.

58 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिले

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 58 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. महिला आयोग ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी ने अंधविश्वास का सहारा लेकर कई महिलाओं का शोषण किया हो सकता है.

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राज्य सरकार ने मामले में गठित की SIT

राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में जांच की जा रही है और इसे निष्पक्ष व तेज गति से पूरा करने की अपेक्षा जताई गई है.

महिला आयोग की प्रमुख मांगें

SIT के माध्यम से बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच

पीड़ित महिलाओं की पहचान गोपनीय रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करना

डिजिटल सबूतों के आधार पर IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई

तय समयसीमा में जांच पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल करना

महिला आयोग ने यह भी कहा है कि वह पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और नासिक पुलिस से नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट साझा करने को कहा गया है, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके. बता दें कि इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर की आरोपी के साथ नजदीकियों को खुलासा हुआ है.

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