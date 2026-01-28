महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार, 28 जनवरी 2026 को एक भीषण प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें एनसीपी नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे. यह हादसा उस समय हुआ जब विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था. DGCA के अनुसार शुरुआती जानकारी में विमान में सवार किसी भी व्यक्ति के जीवित बचने की पुष्टि नहीं हुई है.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत कई सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम तय था. इसी क्रम में उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था. लैंडिंग के दौरान विमान ने संतुलन खो दिया और रनवे के पास क्रैश हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया.

Baramati Plane Crash चश्मदीद का आंखों देखा बयान

हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने जो देखा, वह बेहद दर्दनाक था. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, “मैंने अपनी आंखों से देखा. जब विमान नीचे आ रहा था, तभी लगा कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और वही हुआ. प्लेन गिरते ही जोरदार विस्फोट हुआ. पूरे विमान में आग लगी थी और उसके बाद 4 से 5 धमाके हुए.” एएनआई को दिए बयान में चश्मदीद ने बताया कि स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. लोग विमान से यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी अंदर तक पहुंच नहीं सका. बाद में पता चला कि विमान में अजित दादा सवार थे, यह जानकर सभी स्तब्ध रह गए.

#WATCH | Crash landing in Baramati | Baramati, Maharashtra: An eyewitness at the spot says, "I saw it with my eyes. This is really painful. When the aircraft descended, it seemed it would crash, and it did crash. It then exploded. There was a massive explosion. After that, we… pic.twitter.com/fBQplnxHON — ANI (@ANI) January 28, 2026

करीब 100 फुट की दूरी से विमान नीचे गिरा- चश्मदीद

चश्मदीद के अनुसार विमान ने आखिरी क्षणों में ट्रैक पर आने की कोशिश की थी. करीब 100 फुट की दूरी से विमान नीचे गिर गया. ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट ने आपात लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका. प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया.

हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति और पायलटिंग एरर, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल प्रशासन और DGCA की ओर से विस्तृत आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.