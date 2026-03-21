बंदर के आर-पार हुआ तीर, ठाणे में फैली सनसनी! वन विभाग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे की आशंका

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मुंबई से सटे ठाणे से अमानवियता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन कर आम लोगों के साथ साथ वन विभाग वाले भी हैरान हैं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के पास एक बंदर को धनुष-बाण लगने से घायल होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. इस की सूचना मिलते ही RAWW और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. घायल बंदर को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है.

स्थानीय नागरिक ने SGNP और RAWW की हेल्पलाइन पर कॉल कर इस घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पेड़ पर बैठे बंदर को देखा. उसके श्रोणि (पेल्विक) हिस्से में बाण आर-पार घुसा हुआ था, जिसे देखकर टीम भी हैरान रह गई और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई.

बंदर की हालत गंभीर, करनी पड़ेगी सर्जरी- डॉक्टर

रेस्क्यू के बाद बंदर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज एसोसिएट वेटरनरी डॉक्टर डॉ. प्रीती साठे की देखरेख में किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार बंदर की हालत गंभीर है और उसे बचाने के लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी. सर्जरी के बाद उसे 24 घंटे निगरानी में रखकर इलाज और पुनर्वास किया जाएगा.

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मामला दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू

वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस्तेमाल किया गया बाण पेशेवर आर्चरी में उपयोग होने वाला हो सकता है. अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से SGNP और येऊर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों पर सवाल उठे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.