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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबुजुर्ग से मारपीट मामले में कैब चालक के खिलाफ 14 घंटे बाद FIR, एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई

बुजुर्ग से मारपीट मामले में कैब चालक के खिलाफ 14 घंटे बाद FIR, एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई

Thane News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस को ठाणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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  • शिंदे के निर्देश पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस को ठाणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. यह घटना मंगलवार (10 जून) शाम ठाणे में जुपिटर अस्पताल के पास हुई, जब बुजुर्ग व्यक्ति ने ड्राइवर द्वारा सड़क पर थूकने पर आपत्ति जताई थी.

इस मामले में घटना के 14 घंटे बाद एक्शन लिया गया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप और निर्देश के बाद वर्तक नगर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या के प्रयास) और धारा 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सड़क पर थूक रहे एक कैब ड्राइवर को ऐसा करने से रोका था. इसी बात से नाराज होकर ड्राइवर वाहन से नीचे उतरा और बुजुर्ग के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. घटना के दौरान आरोपी ड्राइवर को हाथ में पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश करते हुए भी देखा गया था. बुजुर्ग की पत्नि और कुछ लोग इस हमले को रोकते नजर आये. इस हमले में बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

शिवसैनिकों ने आरोपी कैब ड्राइवर को पकड़ा

घटना के बाद स्थानीय शिवसैनिकों ने आरोपी कैब ड्राइवर की तलाश कर उसे पकड़ लिया. आरोपी को पकड़कर वर्तक नगर पुलिस थाने लाया गया, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग दंपति शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आए. इसके बाद शिवसैनिक नितेश पाटोले ने स्वयं शिकायतकर्ता बनकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. नितेश पाटोले वही शिवसैनिक हैं जिन्होंने आरोपी ड्राइवर को खोजकर पकड़ा था.

एकनाथ शिंदे ने मामले पर लिया संज्ञान

घटना की जानकारी मिलते ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले पर संज्ञान लिया और ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्बरे को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. शिंदे ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने का विरोध करने पर किसी नागरिक के साथ इस तरह की हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगी. पुलिस ने अब आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वर्तक नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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