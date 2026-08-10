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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, नवनीत राणा बोलीं- 'ये कोई बुरी बात नहीं'

शरद पवार के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, नवनीत राणा बोलीं- 'ये कोई बुरी बात नहीं'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र बीजेपी नेत्री  नवनीत राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Aug 2026 08:57 AM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) शरद गुट के सभी 8 सांसद आज सोमवार (10 अगस्त) को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है. हर कोई कयास लगा रहा है कि शरद गुट महाराष्ट्र में कोई खेल कर सकता है, जिससे महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है.  

इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी नेत्री  नवनीत राणा इस मुलाकात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. 

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नवनीत राणा ने कहा- इसमें कोई बुरी बात नहीं

बीजेपी नेता नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार जी के सांसद मिल रहे हैं. मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र की और प्रगति के बारे में सोच रहे हैं और इस सोच के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है."

इसके बाद इस मुलाकात को लेकर जो कयास लगाये जा रहे उस सवाल पर राणा ने कहा कि कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है. मुझे लगता है कि हर कयास अच्छा ही होगा महाराष्ट्र के विकास के लिए. मुझे लगता है कि अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात हो नहीं सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर वो महाराष्ट्र के विकास के लिए मिलते हैं पीएम मोदी से, उनसे विनती करते हैं तो अच्छा है. जो आप लोग सोच रहे हैं, वो हो जाये तो ये महाराष्ट्र और उनके क्षेत्र का नसीब होगा.

आज पीएम मोदी से मिलेगा शरद गुट

बता दें कि NCP शरद गुट के सभी 8 सांसद आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे.  इस मुलाकात को लेकर महाविकास आघाड़ी में माहौल गरमाया हुआ है. शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  ने कहा था कि जिसको संविधान बचाना है, जो संविधान के साथ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे. मुझे दूसरों की पार्टी पर नहीं बोलना है.

वहीं, कांग्रेस के सचिन एम. सावंत ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि उम्मीद है पार्टी INDIA गठबंधन का रूख मजबूती से रखेंगे. हालांकि, शरद गुट ने साफ किया है कि ये मुलाकात केवल महाराष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर है. हालांकि. राजनीति में कब क्या हो कोई नहीं जानता. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई उलटफेर होता है तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 10 Aug 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS NCP SP Navneet Rana MAHARASHTRA
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