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महाराष्ट्र में क्या चल रहा? 20 दिन में दूसरी बार होगी पीएम मोदी और सुप्रिया सुले की मुलाकात!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है अभी इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन 20 दिन के भीतर NCP SP के नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात कई संकेत जरूर दे रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की पार्टी के नेता 20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पवार और पीएम की पहली मुलाकात 22 जुलाई को हुई थी. इस बैठक में शरद पवार, एनसीपी (एसपी) की कार्यवाहक अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं. 

अब 20 दिन बाद 10 अगस्त को एक बार फिर एनसीपी एसपी के नेता, पीएम से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी के साथ सुप्रिया सुले की मुलाकात होगी. यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब केंद्र सरकार एफसीआरए और परिसीमन पर विधेयक ला रही है. 

एनसीपी एसपी ने फिलहाल तो एफसीआरए विधेयक के मौजूदा मसौदे को सिरे से खारिज कर दिया है. पार्टी का कहना है कि इस विधेयक को वापस किया जाए और इसके संसद की संयुक्त कमेटी को सौंपा जाए. वहीं परिसीमन पर सुले पहले ही कह चुकीं हैं कि अगर 50 फीसदी सीटें सभी राज्यों में बढ़ाई जातीं हैं तो पार्टी इसका समर्थन करेगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस संदर्भ में बिना इंडिया अलायंस में चर्चा हुए वह अकेले कोई फैसला नहीं करेंगी. 

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मुलाकात पर क्या बोली शिवसेना यूबीटी?

बीते कुछ महीनों से चर्चा है कि एनसीपी एसपी, महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का साथ छोड़कर महायुति का हिस्सा हो सकती है. हालांकि इसको लेकर एनसीपी एसपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं है.

वहीं एमवीए के दलों को भी उम्मीद है कि यह चर्चाएं केवल अफवाह हैं. शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एनसीपी एसपी, एनडीए के साथ जाएगा.

शरद पवार गुट के नेताओं और पीएम की मुलाकात के संदर्भ में राउत ने कहा कि जब नेता सदन में नहीं आएंगे तो अपने मुद्दे रखने के लिए नेताओं को बैठक करनी ही पड़ेगी.

Published at : 10 Aug 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Sharad Pawar Supriya Sule MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Ncp Sp
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