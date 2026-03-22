रतलाम: थूकने के शक में ट्रक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक वारदात सामने आई है. महू-नीमच फोरलेन हाईवे पर 'थूकने' जैसी मामूली बात के शक में बाइक सवार बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उनके बड़े भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में 8 में से 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

मामूली शक और खौफनाक वारदात

यह पूरी घटना 18 मार्च की रात की है, जो गुस्से और हिंसा के खतरनाक अंजाम को दर्शाती है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी भगवान सिंह और उनके बड़े भाई उदय सिंह अपने-अपने ट्रकों से लेबड़ की तरफ से रतलाम आ रहे थे. सातरूंडा हाईवे के पास कुछ बाइक सवारों को शक हुआ कि चलती ट्रक से किसी ने उन पर थूका है. जब दोनों भाइयों ने बिलपांक चौराहे के पास एक ढाबे पर चाय-नाश्ते के लिए अपने ट्रक रोके, तो बाइक सवार वहां पहुंच गए और विवाद शुरू कर दिया.

भगवान सिंह और उदय सिंह के बार-बार मना करने और गिड़गिड़ाने के बावजूद, बदमाशों ने लोहे की टॉमी, डंडों और लात-घूंसों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया.

तमाशबीन बनी भीड़

इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू वहां मौजूद लोगों की अमानवीयता रही. ढाबे पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनकर दोनों भाइयों को पिटते हुए देखती रही, किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. वायरल वीडियो में ढाबा मालिक और कर्मचारियों की क्रूरता भी सामने आई है. बीच-बचाव करने के बजाय वे कहते सुने गए, "यहां मत लड़ो, इन्हें बाहर ले जाकर मारो."

बाद में कुछ राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां इलाज के दौरान छोटे भाई भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया. बड़े भाई उदय सिंह का इलाज अभी जारी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस मामूली से शक और क्रोध ने एक हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. मृतक भगवान सिंह की तीन छोटी-छोटी बेटियां हैं, जिन्हें अब उम्र भर अपने पिता का इंतजार रहेगा. यह घटना एक कड़ा सबक है कि कैसे छोटी सी बात पर आपा खोने से किसी की जान चली जाती है और कई परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं.

पुलिस की कार्रवाई

एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया है: कुल आरोपी: 8, गिरफ्तार: 7 (इनमें से 6 को जेल भेज दिया गया है, जबकि 1 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है.), फरार: 1 आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.