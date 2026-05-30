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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: शराब के पैसे ना देने पर बुजुर्ग पर हमला, कंधे में धंसा चाकू लेकर चलता रहा पीड़ित; जांच शुरू

MP News: शराब के पैसे ना देने पर बुजुर्ग पर हमला, कंधे में धंसा चाकू लेकर चलता रहा पीड़ित; जांच शुरू

MP News In Hindi: सागर में एक घायल बुजुर्ग का कंधे में चाकू धंसे हुए सड़क पर चलने का वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर बदमाशों ने हमला किया था.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 May 2026 08:04 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने एक 55 साल के बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में चाकू बुजुर्ग के कंधे के पास धंस गया. घटना के बाद घायल बुजुर्ग कंधे में चाकू फंसे होने के बावजूद सड़क पर पैदल चलते नजर आया. इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी.

बदमाशों को शराब के लिए पैसे ना देने पर किया हमला 

जानकारी के अनुसार घायल की पहचान घनश्याम शर्मा (55) निवासी वल्लभ नगर वार्ड के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वह खाना खाने के बाद पैदल टहलने निकले थे. इसी दौरान रास्ते में उन्हें 4 से 5 बदमाशों ने रोक लिया.

आरोप है कि बदमाशों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन घनश्याम शर्मा ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इससे नाराज आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में चाकू उनके बाएं कंधे के पास धंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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वीडियो में बुजुर्ग कंधे में चाकू धंसे हुए चलता नजर आया

घटना के बाद घायल बुजुर्ग का कंधे में चाकू धंसे हुए सड़क पर चलते हुए वीडियो सामने आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी. वीडियो वायरल होने के बाद मोतीनगर पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज कर रही है. मामले में एफआईआर दर्ज की भी प्रक्रिया जारी है. एएसपी लोकेश सिन्हा के अनुसार पीड़ित बुजुर्ग ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. 

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 30 May 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Sagar News MP News MP POlice CRIME NEWS
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