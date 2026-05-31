MP के शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक, नगर पालिका प्रभारी की पत्नी समेत 60 लोगों को काटा

मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में एक काले रंग के आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया है. इस कुत्ते ने एक दिन में 60 से अधिक लोगों को काट लिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. घटना से पूरे शहर में अफरा-तफरी मची है. जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर मरीजों से भर गया है.

नगर पालिका प्रभारी की पत्नी भी बनी शिकार

आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर पालिका पर है, लेकिन इस बार खुद नगर पालिका प्रभारी अशोक खरे की पत्नी भी इस कुत्ते का शिकार बन गईं. प्रभारी अपनी पत्नी का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम भेज दी गई है. सीसीटीवी कैमरे में घटनाक्रम कैद हुआ है, जिसमें कुत्ता अचानक लोगों पर हमला करता दिख रहा है. कुछ बच्चों को घर के बाहर खेलते समय, तो कुछ लोगों को दुकान पर काम करते समय निशाना बनाया है.

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अस्पताल में मरीजों की भीड़, डॉक्टरों ने दी जानकारी

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि आमतौर पर रोजाना 25-30 डॉग बाइट के केस आते हैं, लेकिन आज एक ही दिन में 60 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. सभी मरीजों को आवश्यक इंजेक्शन और इलाज दिया जा रहा है. पीड़ितों और उनके परिजनों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

रज्जाक, ओमवीर सिंह और रेखा जैसे पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि कुत्ता पूरे दिन शहर में घूमता रहा और कई लोगों को काटता रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. शिवपुरी नगर पालिका पर आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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