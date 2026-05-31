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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP के शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक, नगर पालिका प्रभारी की पत्नी समेत 60 लोगों को काटा

MP के शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक, नगर पालिका प्रभारी की पत्नी समेत 60 लोगों को काटा

Shivpuri News In Hindi: शिवपुरी में एक आवारा कुत्ते ने 60 से अधिक लोगों को एक दिन में अपना शिकार बनाया है. नगर पालिका प्रभारी की पत्नी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 31 May 2026 12:59 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में एक काले रंग के आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया है. इस कुत्ते ने एक दिन में 60 से अधिक लोगों को काट लिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. घटना से पूरे शहर में अफरा-तफरी मची है. जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर मरीजों से भर गया है. 

नगर पालिका प्रभारी की पत्नी भी बनी शिकार

आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर पालिका पर है, लेकिन इस बार खुद नगर पालिका प्रभारी अशोक खरे की पत्नी भी इस कुत्ते का शिकार बन गईं. प्रभारी अपनी पत्नी का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम भेज दी गई है. सीसीटीवी कैमरे में घटनाक्रम कैद हुआ है, जिसमें कुत्ता अचानक लोगों पर हमला करता दिख रहा है. कुछ बच्चों को घर के बाहर खेलते समय, तो कुछ लोगों को दुकान पर काम करते समय निशाना बनाया है.

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अस्पताल में मरीजों की भीड़, डॉक्टरों ने दी जानकारी

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि आमतौर पर रोजाना 25-30 डॉग बाइट के केस आते हैं, लेकिन आज एक ही दिन में 60 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. सभी मरीजों को आवश्यक इंजेक्शन और इलाज दिया जा रहा है. पीड़ितों और उनके परिजनों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

रज्जाक, ओमवीर सिंह और रेखा जैसे पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि कुत्ता पूरे दिन शहर में घूमता रहा और कई लोगों को काटता रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. शिवपुरी नगर पालिका पर आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 31 May 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
MP News Shivpuri News
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