एमपी के CM मोहन यादव ने जीतू पटवारी को कहा ‘दो कौड़ी का’, कांग्रेस ने की माफी की मांग

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में सियासी घमासान: CM मोहन यादव ने जीतू पटवारी को कहा ‘दो कौड़ी का’, कांग्रेस ने की माफी की मांग

MP में सियासी घमासान: CM मोहन यादव ने जीतू पटवारी को कहा ‘दो कौड़ी का’, कांग्रेस ने की माफी की मांग

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर आक्रामक अंदाज में हमला किया और  उनके लिए ‘टपोरी लाल’, ‘ढपोरशंख’ और ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 01 Jun 2026 12:46 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने शाजापुर जिले के शुजालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पटवारी पर निशाना साधा और उनके लिए ‘टपोरी लाल’, ‘ढपोरशंख’ और ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. यादव ने कहा कि उनकी सरकार काम करना भी जानती है और ‘नाकाम’ से निपटना भी जानती है.  सीएम यादव का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है. 

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछले दिनों सतना में कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसा था और उन्हें ‘मोहन लाल अभिनंदन यादव’ कहा था. जीतू पटवारी ने तब यह भी कहा था कि उनकी (यादव) विदाई का समय आ गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर किया पलटवार

अब पटवारी पर पलटवार करते हुए सीएम यादव ने कहा, ‘वो कहते हैं अभिनंदन लाल. हां, हम हैं अभिनंदन लाल. तुम टपोरी लाल. ढपोर शंख. जितने नाम याद करोगे, सब तुम पर जाने वाले हैं.’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज अपने कर्मों का फल भोग रही है और पूरे देश से उसका सूपड़ा साफ हो गया है. उन्होंने कहा, ‘जब देश में संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाये. जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष’ हाय रे, हाय रे करे.’ यादव यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से उन्होंने कांग्रेस का ‘इतना रद्दी अध्यक्ष’ नहीं देखा.

पटवारी ने दिया जवाब

पटवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने यादव को धन्यवाद कहा और दावा किया कि वह कभी भी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे अमर्यादित और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा, ‘अभिनंदन तो अच्छा शब्द है. गलत है क्या? मुख्यमंत्री ने मुझे ‘दो कौड़ी का’ और ‘रद्दी’ कहा. धन्यवाद उनको. मुझे पता है कि किसान के बेटों को वह ‘दो कौड़ी’ का ही समझते हैं. रद्दी समझते हैं.’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 2028 में मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की, मध्यप्रदेश की जनता की और भ्रष्टाचार व कमीशन रहित सरकार बनेगी.

पटवारी ने कहा कि वह मध्यप्रदेश के किसानों का, ओबीसी आरक्षण का, वल्लभ भवन (राज्य सचिवालय) में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का, महंगाई और सिंगरौली में जंगल का मुद्दा उठाते रहेंगे क्योंकि यह जनता के सवाल हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर मैं सवाल करूं और वह गाली दें तो मैं ऐसी गालियों को हार, फूल-माला और स्वागत-सत्कार समझता हूं.’

CM ने पटवारी पर कसा तंज

मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से पटवारी की हार का उल्लेख करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अपनी सीट नहीं बचा सके. उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव में इंदौर से पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाए, वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुंगेरी लाल की तरह सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं. यादव ने कहा, ‘हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है.’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में बंटाधार हो गया था और इसके लिए पटवारी को माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस ने कहा- सीएम मांगे माफी

मुख्यमंत्री यादव की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह पटवारी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अपमान है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए मोहन यादव द्वारा पटवारी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की वह घोर निंदा करते हैं. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री तत्काल माफी मांगे, प्रदेश अध्यक्ष का अपमान समूची कांग्रेस पार्टी का अपमान है. ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोहन यादव को पद के अभिमान में भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “आपने कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के बारे में अत्यंत अशोभनीय बातें कहीं हैं. आपने जो आरोप लगाए हैं वो भी दुर्भावनापूर्ण हैं. आप मेडिकल कालेज की बात करते हैं, लेकिन बताइए कि उनमें से चालू कितने हैं?”

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यादव से कहा कि बीजेपी सरकारें मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, व्यापम और नर्सिंग घोटाले के लिए कुख्यात हैं. उन्होंने कहा, “मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में चल रहा है, जो मेरी सरकार में शुरू हुआ था. विकास देखना है तो कभी अच्छे मन से छिंदवाड़ा आइए.”

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Published at : 01 Jun 2026 12:39 PM (IST)
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