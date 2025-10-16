हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बिहार में फिर NDA सरकार', CM मोहन यादव ने भरी हुंकार, मथुरा का भी किया जिक्र

'बिहार में फिर NDA सरकार', CM मोहन यादव ने भरी हुंकार, मथुरा का भी किया जिक्र

Bihar Election: CM मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में प्रचार किया. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की तीसरी बार जीत का दावा किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 06:29 PM (IST)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार किया. उन्होंने पटना की कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया.

उन्होंने विधानसभा कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और बिक्रम नर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरव के पक्ष में जनता से वोट की अपील की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तंत्र बदल रहा है. सीएम डॉ. यादव की रैलियों में हुजूम उमड़ पड़ा. वे जैसे ही मंच पर आए, लोगों ने एनडीए और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और विक्रम विधानसभा में आने का अलग ही आनंद है. विक्रम नाम से ही सुशासन, दान, वीरता का भाव प्रकट होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार मध्यप्रदेश में विकास के कई काम कर रही है.

सीएम ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री है. उन्होंने सुशासन के सिद्धांतों से बिहार को विकास की नई गति प्रदान की है. बिहार हर काल में अच्छा ही करता है. अवंतिका उज्जैनी और पाटिलपुत्र का 2 हजार साल पुराना रिश्ता है. जब सम्राट अशोक को गद्दी संभालने का अवसर मिला तो वे उज्जैन में थे और वहीं से बिहार लौटे थे.

'बिहार ने झेला है जंगलराज'

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बिहार महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है. इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी सिद्धार्थ ने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है. बिहार की जनता ने कभी जंगलराज भी झेला है. कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकारों में लाइसेंस, कोटा और परमिट राज चलता था. कांग्रेस के राज में देश की हालत दयनीय हो गई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं की योग्यता का गला घोंटा और बिहार को बर्बाद किया. उसके बाद हाथ में लालटेन पकड़ा दी. बिहार की ऐसी दुर्दशा तब है, जब देश में सबसे ज्यादा आईएएस यहीं से निकलते हैं.

'एनडीए में मौजूद है लोकतंत्र'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की रक्षा की. हमारी पार्टी और एनडीए में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि यहां लोकतंत्र है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इतिहास यही है. आज लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, लाल किताब वाले की बुद्धि को अजीरण हो गया. भाषा और भाव कैसा हो, पता ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट में बार-बार माफी मांगते हैं, लेकिन सुधरने को तैयार ही नहीं हैं. कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है.

'अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के आर्थिक तंत्र में बदलाव आया है. आज गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है. कांग्रेसी तो भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रामजी के लिए फैसला दे दिया है, अब बारी मथुरा की है. जमुना किनारे भी कन्हैया मुस्कुराएंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी.

Published at : 16 Oct 2025 06:29 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav MP News MOHAN YADAV Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Embed widget