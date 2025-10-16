हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी में पुजारी ने सिगरेट की दुकान को लेकर युवती को सरेआम पीटा, लोग देखते रहे तमाशा

एमपी में पुजारी ने सिगरेट की दुकान को लेकर युवती को सरेआम पीटा, लोग देखते रहे तमाशा

MP News: विवाद मंदिर के सामने सिगरेट की दुकान को लेकर था. पुजारी ठेला नहीं लगने देना चाहता था, जबकि युवती इसे अपनी रोजी-रोटी बता रही थी. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 02:24 PM (IST)
एमपी के रीवा का है जहां एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुजारी युवती की सरेआम पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है. पूरी घटना अमहिया थाना क्षेत्र में स्थित पीके स्कूल के सामने दिनदहाड़े हुई बताई जा रही है. विवाद सिगरेट और पान की दूकान को लेकर शुरू हुआ.

पुजारी देवेंद्र चतुर्वेदी नहीं चाहते थे कि मंदिर के सामने चाय सिगरेट का ठेला लगे जबकि युवती का कहना था कि वह उसकी रोजी रोटी है. बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी और गालीगलौच हुई और फिर पुजारी ने युवती के साथ जमकर मारपीट की.

मारपीट का वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो में पुजारी युवती के साथ सरेआम मारपीट करते हुए दिख रहा है. युवती भी प्रतिरोध में पुजारी का कॉलर पकड़ते हुए पत्थर फेंकने की कोशिश करते हुए सिखाई दे रही है. राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. मामले की शिकायत दोनों पक्षों द्वारा पुलिस से की गयी है.

पुलिस ने किया बयान और आगे की कार्रवाई का एलान

अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया- वीडियो कल का है और दोनों पक्षों द्वारा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गयी है. पुजारी और युवती के बीच मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. दोनों पक्षों के बयान के बाद कार्रवाई की जाएगी.

लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पुजारी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर धर्म का प्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करता है, तो यह समाज में गलत संदेश फैला सकता है और युवा पीढ़ी के लिए बुरा उदाहरण बन सकता है.

वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि महिला को सार्वजनिक जगह पर झगड़े से बचना चाहिए था, क्योंकि ऐसे विवाद से किसी को भी नुकसान और असुरक्षा महसूस हो सकती है. लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सामाजिक व्यवहार के लिए चिंता का विषय हैं

Published at : 16 Oct 2025 02:24 PM (IST)
MP News MP POlice Rewa News MADHYA PRADESH NEWS
