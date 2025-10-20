ग्वालियर में ट्रक से 280 किलो गांजा हुआ बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक ढाबे के पास खड़े एक ट्रक से रविवार को करीब 280 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से दिल्ली ले जाने वाले इन मादक पदार्थ की तस्करी में कथित रूप से शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुरसानी इलाके में एक राजमार्ग के किनारे एक ढाबे के पास अवैध गांजे को ले जा रहा एक ट्रक खड़ा है. पुलिस उपाधीक्षक (अपराध शाखा) नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लिया, जिसमें तीन लोग सवार थे.

विजयवाड़ा से गांजा लेकर आए थे तस्कर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहन की तलाशी में प्लास्टिक के छह थैलों को बरामद किया गया, जिनमें गांजे के 55 पैकेट हरे पौधों के बीच छिपाए गए थे.उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे विजयवाड़ा से खेप लेकर आए थे और उसे दिल्ली ले जा रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अविनाश यादव, 23 वर्ष; धर्मेंद्र गोस्वामी, 30 वर्ष; और अजय गुर्जर, 27 वर्ष के रूप में हुई है.

एनडीपीएस के मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि ट्रक का मालिक आरोपी अजय गुर्जर का भाई, सर्वेश गुर्जर है. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने गांजे की इस खेप को कहाँ से प्राप्त किया और इसे दिल्ली तक ले जाने की योजना कैसे बनाई थी. सिकरवार ने बताया कि झांसी रोड थाने में तीनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और अवैध खेप के स्रोत और नेटवर्क की जांच की जा रही है.

