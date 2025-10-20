दिल्ली में लिव-इन पार्टनर ने गर्भवती महिला की ली जान, पति ने गुस्से में कर दी आरोपी की हत्या

दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व सहजीवन साथी (लिव इन पार्टनर) ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके पति ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे मार डाला. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान शालिनी (22) और आशु उर्फ शैलेंद्र (34) के रूप में हुई है. शालिनी दो बच्चों की मां थी और उसके पति का नाम आकाश है. उन्होंने बताया कि शैलेंद्र नबी करीम इलाके में रहता है और वह ‘खराब चरित्र’ का व्यक्ति है.

पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने एक बयान में कहा कि अपनी पत्नी को बचाते हुए 23 वर्षीय आकाश घायल हो गया. उन्होंने बताया कि आकाश पर चाकू से कई वार किए गए और उसका यहां एक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.उन्होंने कहा, ‘‘यह घटना शनिवार रात करीब सवा 10 बजे हुई जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर उसकी (शालिनी की) मां शीला से मिलने जा रहे थे. आशु अचानक वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया.’’

सरेआम वारदात और दहशत का माहौल

पुलिस ने बताया कि आकाश पहले वार से बच गया लेकिन आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी की ओर मुड़कर उस पर कई बार चाकू से वार किए डीसीपी ने कहा, ‘‘आकाश उसे बचाने दौड़ा लेकिन उसने उसे भी चाकू घोंप दिया. वह हालांकि, आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा और उसका चाकू छीन लिया. इस बीच हाथापाई के दौरान आकाश ने उसे (आशु को) चाकू मार दिया.’’पुलिस ने बताया कि शालिनी का भाई रोहित और कुछ स्थानीय निवासी तीनों को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया.पुलिस ने कहा, ‘‘जांच के दौरान पता चला कि मौत के समय शालिनी गर्भवती थी.’’

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना कुतुब रोड के पास एक व्यस्त इलाके में सरेआम हुई जिससे इलाके में दहशत फैल गई. कई स्थानीय लोगों ने इसे ‘भयावह’ और ‘चौंकाने वाली’ घटना बताया.

हमले के चश्मदीद एक दुकानदार ने कहा, ‘‘यह बहुत ही भयावह था. उस आदमी ने उसे कई बार चाकू मारा, और हर कोई डर गया था. लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया. केवल उसके पति ने ही उसे बचाने की कोशिश की.’’ एक अन्य निवासी ने कहा, ‘‘कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सका. यह क्रूर और भयावह था.’’

पारिवारिक विवाद और पृष्ठभूमि

शालिनी की मां के अनुसार कुछ साल पहले दंपती के बीच तनाव था और इस दौरान शालिनी आशु के साथ रहने लगी थी. उस आदमी ने दो लोगों की जान ले ली - मेरी बेटी और उसके अजन्मे बच्चे की. मैं आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मेरे दोनों नाती और नातिनों की परवरिश के लिए सरकार से मदद की मांग करती हूं.पुलिस के अनुसार, आकाश से अलग होने के बाद शालिनी आशु के साथ सहजीवन साथी के तौर पर रह रही थी.

डीसीपी ने बताया कि बाद में उसकी आकाश के साथ सुलह हो गई और वह अपने दोनों बच्चों सहित आकाश के साथ रहने लगी. पुलिस ने बताया कि इससे आशु क्रोधित हो गया और उसने शालिनी के अजन्मे बच्चे का पिता होने का भी दावा किया.उन्होंने कहा, ‘‘आशु का नाम नबी करीम थाने में अपराधी के रूप में दर्ज था और उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड था. आकाश पर भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं.’’ शीला की शिकायत के आधार पर नबी करीम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103-1 (हत्या) और 109-1 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.