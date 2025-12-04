पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी डॉग की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी पेट्रोल पंप का मालिक गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पड़ियाल गांव में एक पेट्रोल पंप मालिक ने अपने पड़ोसी पंप के मालिक के कुत्ते को गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक जब्त कर ली है.

क्या है पूरा मामला

पड़ियाल गांव में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक महेंद्रसिंह ने अपने पंप की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता पाल रखा था. बुधवार सुबह करीब 7 बजे यह कुत्ता उनकी पेट्रोल पंप के पास घूम रहा था. इसी दौरान पड़ोस में स्थित नायरा पेट्रोल पंप के मालिक माधुसिंह अलावा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते पर गोली चला दी. गोली लगने से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

महेंद्रसिंह ने फौरन कुक्षी थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि माधुसिंह ने जानबूझकर उनके कुत्ते को मारने को मारने के लिए गोली चलाई. महेंद्रसिंह ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह कुत्ता उनके पेट्रोल पंप की रात में सुरक्षा करता था. कुक्षी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी माधुसिंह अलावा को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही उनकी बंदूक भी जब्त कर ली गई है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और बंदूक जब्त कर ली है. अभी मामले की जांच जारी है. हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं."

पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून

भारत में पशुओं के साथ क्रूरता करना एक गंभीर अपराध है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत किसी भी जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या मारना दंडनीय अपराध है. इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों पेट्रोल पंप मालिकों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी या नहीं. स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की है और आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है.