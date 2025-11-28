30 नवंबर को CM मोहन यादव के बेटे सामूहिक विवाह में लेंगे फेरे, गिफ्ट जानकर चौंक जाएंगे!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र डॉ अभिमन्यु यादव के विवाह समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है. परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल है. माता पूजन से विवाह समारोह की शुरुआत हो चुकी है. डॉक्टर अभिमन्यू यादव का विवाह सामूहिक सम्मेलन में होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र डॉ अभिमन्यु यादव का विवाह 30 नवंबर को खरगोन जिले के रहने वाले किसान दिनेश पटेल यादव की पुत्री डॉक्टर इशिता से होने जा रही है. आठ माह पहले दोनों की सगाई तय हुई थी.

उज्जैन में होगा सामूहिक विवाह का आयोजन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन करने की घोषणा पहले ही कर दी थी. उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के पुत्र के साथ 21 अन्य जोड़े वैवाहिक सूत्र में बंधने जा रहे हैं. इसमें यादव समाज के अलावा अन्य समाज के वर वधु शामिल है.

उपहार में मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट भी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने बेटे के साथ-साथ 21 अन्य परिवारों में के विवाह की खुशियों में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री के भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव ने चर्चा के दौरान बताया कि सभी जोड़ों को मोटरसाइकिल, दो हेलमेट, 21 बर्तन, कपड़े, सोने का मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, पलंग, सोफा, अलमारी, सेंट्रल टेबल सहित अन्य उपहार दिए जाएंगे.

क्या होता है सामूहिक विवाह सम्मेलन?

विवाह समारोह में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन की परंपरा को शुरू किया गया था. यह सामूहिक विवाह सम्मेलन सभी धर्म और समाज में होता है. हालांकि सामूहिक विवाह सम्मेलन में आमतौर पर सामान्य परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, जबकि यहां पहला मौका है कि मुख्यमंत्री के पुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन में होने जा रहा है, इसलिए यह सामूहिक सम्मेलन देशभर में सुर्खियों में है.

डॉक्टर अभिमन्यु यादव एमबीबीएस के साथ मास्टर सर्जन हैं. दुल्हन डॉक्टर इशिता पटेल यादव भी एमबीबीएस है, उनके भाई भी डॉक्टर हैं. अभिमन्यू यादव की बहन भी डॉक्टर हैं.