रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Madhya Pradesh News: गांधीनगर से रायसेन ले जाते समय मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान ने पुलिस की बंदूक छीनकर फायर कर दिया. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई.
गांधीनगर क्षेत्र में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया. पुलिस के मुताबिक सलमान को गांधीनगर से गिरफ्तार कर रायसेन ले जाया जा रहा था. टीम जैसे ही भोजपुर के पास कीरत नगर गांव के इलाके में पहुंची, अचानक पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया. उसी दौरान मौका पाते ही आरोपी सलमान ने भागने की कोशिश शुरू कर दी.
पुलिस के मुताबिक रास्ते में पंचर होने के कारण टीम को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा. जैसे ही पुलिसकर्मी वाहन की जांच में लगे, तभी सलमान ने वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर की बंदूक छीन ली. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. अचानक हुई इस हरकत से टीम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी तुरंत सुरक्षित जगह पर हटे और आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन सलमान लगातार भागने के प्रयास में लगा रहा.
पुलिस के अनुसार आरोपी ने दो राउंड फायर किए. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में ले लिया.
गोली लगने के बाद आरोपी सलमान को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस टीम ने भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. सुरक्षा कारणों से अस्पताल में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.
मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात के बाद पुलिस लगातार सलमान की तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही यह पूरी घटना घटी.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी बेहद चालाक और आक्रामक स्वभाव का था, इसलिए उसे कड़ी निगरानी में रखा गया था. लेकिन पंचर की वजह से हुए थोड़े से गैप का फायदा उठाकर उसने हमला करने की कोशिश की.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध में आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
