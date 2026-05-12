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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: युवक ने किया AI का गलत इस्तेमाल, छात्रा की फोटो एडिट कर तुड़वाई सगाई, केस दर्ज

Indore News: युवक ने किया AI का गलत इस्तेमाल, छात्रा की फोटो एडिट कर तुड़वाई सगाई, केस दर्ज

Indore News In Hindi: एक युवक ने छात्रा की पुरानी तस्वीरों को एआई के जरिए आपत्तिजनक बनाया. इसके बाद आरोपी ने न केवल उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि उसके मंगेतर को वो फोटो दिखाकर उसकी सगाई भी तुड़वा दी.

By : फिरोज खान, इंदौर | Updated at : 12 May 2026 03:34 PM (IST)
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इंदौर में AI का खौफनाक चेहरा सामने आया है. एक युवक द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर छात्रा की तस्वीरों को एडिट कर सगाई तुड़वा दी गई. इस मामले में परिचित युवक विशाल गुर्जर के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. युवक ने शादी के फंक्शन में छात्रा की फोटो खींची थी. इसके बाद  AI तकनीक का इस्तेमाल कर उसे बदनाम किया जा रहा है.

युवक की इस घिनौनी हरकत से पीड़िता सुसाइड करने की कगार पर जा पहुंची. मामले के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए दबिश देना शुरू कर दी है. बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एक ओर वरदान है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा है. 

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जानें क्या है पूरा मामला?

इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक छात्रा के साथ जो हुआ, उसने सबको झकझोर दिया है. एक युवक ने छात्रा की पुरानी तस्वीरों को एआई के जरिए आपत्तिजनक बनाया और न केवल उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि उसके मंगेतर को वो फोटो दिखाकर उसकी सगाई भी तुड़वा दी.

बदनामी के डर से घुट रही छात्रा ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है. घटना की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब राऊ निवासी विशाल गुर्जर की मुलाकात पीड़िता से एक शादी समारोह में हुई थी. विशाल ने वहां छात्रा की कुछ सामान्य फोटो ली थीं.

लेकिन किसे पता था कि ये तस्वीरें एक दिन छात्रा की जिंदगी में जहर घोल देंगी. विशाल लगातार छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने एआई तकनीक का सहारा लेकर छात्रा की तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में एडिट कर दिया.

सगाई तुड़वाने मंगेतर की घर पहुंचा युवक

आरोपी की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी. जब छात्रा के परिवार ने उसकी सगाई दूसरी जगह तय की, तो विशाल वहां पहुंच गया और उसने मंगेतर को एडिट की हुई तस्वीरें दिखाकर सगाई तुड़वा दी. लगातार मिल रही धमकियों और सामाजिक बदनामी से छात्रा इस कदर टूट गई कि उसे आत्महत्या तक के विचार आने लगे.

आखिरकार परिजनों के सहयोग से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ आईटी एक्ट और डराने-धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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Published at : 12 May 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Indore News MADHYA PRADESH NEWS
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