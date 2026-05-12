उज्जैन से भोपाल तक 700 गाड़ियों का काफिला! PM मोदी की अपील पर बीजेपी नेता ने फेरा पानी

दुनिया के कई देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उसके असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की थी. पीएम ने लोगों से कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की बात कही थी. लेकिन मध्यप्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है.

मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने पदभार ग्रहण कार्यक्रम के लिए उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे. बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों का बड़ा जत्था अलग-अलग वाहनों से भोपाल पहुंचा. शहर में लंबा काफिला निकलने के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई.

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भोपाल में लगा जाम, लोगों को हुई परेशानी

राजधानी भोपाल में पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों वाहनों का काफिला सड़कों पर दिखाई दिया. इस वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा पड़ गया और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सरकार खुद ईंधन बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील कर रही है, तब नेताओं के इतने बड़े काफिले सवाल खड़े करते हैं.

कांग्रेस ने साधा निशाना

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार पर हमला बोला है. राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, "क्या इन बीजेपी नेताओं ने पीएम की अपील नहीं सुनी जो 700 गाड़ियाँ लेकर छोटे से कार्यक्रम में भोपाल जा रहे हैं. वैसे भाजपा वालों को सब माफ है कुछ भी करें."

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "क्या सारे नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं, बीजेपी नेताओं मुख्यमंत्री से अपील कीजिए."

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद कई रैलियां कीं.

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इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस इसे पीएम की अपील और नेताओं के व्यवहार के बीच विरोधाभास बता रही है. वहीं बीजेपी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.