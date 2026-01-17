इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका दर्द सुना. इस दौरान कई पीड़ित परिवार मौजूद थे, जिन्होंने साफ पानी की मांग को लेकर अपनी पीड़ा खुलकर रखी.

पीड़ित परिवारों का दर्द

भगीरथपुरा निवासी मनीष पवार ने बताया कि दूषित पानी के कारण उन्होंने अपनी मां को खो दिया. राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीड़ितों की मदद करने और उन्हें ढांढस बंधाने आए थे.

उन्होंने आर्थिक सहायता के तौर पर एक लाख रुपये का चेक दिया और भरोसा दिलाया कि साफ पानी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वे प्रयास करेंगे. मनीष के मुताबिक, उस वक्त करीब 20 प्रभावित परिवार वहां मौजूद थे.

इसी तरह, पीड़ित शानू प्रजापत ने कहा कि दूषित पानी के कारण उनकी सास की अचानक मौत हो गई. हालात इतने खराब थे कि वे अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए. शानू ने कहा कि राहुल गांधी ने समर्थन देने की बात कही और एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है.

उन्होंने कहा कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती. सरकार की ओर से दो लाख रुपये का चेक मिला है, लेकिन असली जरूरत साफ पानी की है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर लोग कब तक पीने का पानी खरीदकर पीते रहेंगे.

राहुल गांधी का सरकार पर हमला

पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश को स्मार्ट सिटी देने के दावे किए गए थे, लेकिन यह स्मार्ट सिटी का ऐसा मॉडल है जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा.

उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर में लोग पानी पीने से मर रहे हैं और लोगों को डराया भी जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि साफ पानी उपलब्ध कराना और प्रदूषण पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इन जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति सिर्फ इंदौर में नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में देखने को मिल रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव का पलटवार

भोपाल में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपने विभाजनकारी बयानों से समाज में जहर घोल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है. मुख्यमंत्री ने बरैया के बयान की कड़ी निंदा भी की.

भगीरथपुरा का यह मामला अब सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां एक ओर पीड़ित परिवार साफ पानी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है.