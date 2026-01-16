छिंदवाड़ा: ढाई साल की मासूम की मां ने की हत्या, रुमाल से घोंटा गला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना चांद के अंतर्गत ग्राम परसगांव में एक महिला ने अपनी ही ढाई साल की मासूम बेटी की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. जिस मां पर बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी मां पर ही हत्या का आरोप है. पुलिस ने इस हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

पूरे मामले पर एक नजर

मामले की शुरुआत 10 जनवरी 2026 को हुई, जब मृतका के पिता रामदास चौरिया ने थाने में सूचना दी कि उनकी ढाई साल की बेटी मंजीता चौरिया की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है. पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शुरुआती तौर पर यह मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए. रिपोर्ट में साफ हुआ कि मासूम मंजीता की मृत्यु गला घुटने के कारण हुई है.

गुस्से और तनाव में उठाया खौफनाक कदम

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में जांच टीम गठित की गई. संदेह के आधार पर जब मृतका की मां संगीता चौरिया (35 वर्ष) से पूछताछ की गई, तो उसने पहले पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सघन पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया.

संगीता ने कबूल किया कि बच्ची उसे बहुत परेशान करती थी, जिससे वह मानसिक तनाव और अत्यधिक क्रोध में रहती थी. वारदात वाले दिन गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण उसने कान में बांधने वाला रुमाल से मासूम का गला घोंट दिया और हाथ से भी गला दबाकर उसकी जान ले ली.

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

चांद थाना प्रभारी (प्रशिक्षु उप-पुलिस अधीक्षक) ललित बैरागी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद हमने आरोपी संगीता चौरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया. वारदात में प्रयुक्त कपड़े का रुमाल भी जब्त कर लिया गया है. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जिला जेल छिंदवाड़ा भेज दिया गया है.

इस सफल कार्रवाई में प्रशिक्षु डीएसपी ललित बैरागी, उनि सावनलाल भलावी, आरक्षक विवेक बघेल, संदीप बघेल, सोनू सनोडिया और महिला आरक्षक सोनम बघेल की सराहनीय भूमिका रही. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.