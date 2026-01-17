हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप

पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप

Haryana News: पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर अगवा किया. आरोप है कि उसे असम के जंगलों में 10 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने सुरक्षित ढूंढा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 17 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने बेटे की लंबे समय से चल रही बीमारी के इलाज के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी. पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक ने बेटे को ठीक करने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

पूजा के बहाने नशीला पदार्थ पिलाया

पीड़िता ने बताया कि तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया कि विशेष पूजा से उसका बेटा ठीक हो जाएगा. इसी बहाने वह उसे पूजा कराने के नाम पर यमुना नदी के किनारे बुला ले गया. वहां पूजा और जल आचमन के नाम पर उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है.

असम के जंगलों में ले जाकर बनाया बंधक

आरोप है कि बेहोशी की हालत में तांत्रिक महिला का अपहरण कर उसे असम के जंगलों में ले गया. वहां उसे करीब 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान तांत्रिक ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता का कहना है कि वह डरी-सहमी रही और किसी तरह वहां से निकलने का मौका तलाशती रही.

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने बचाया

महिला के अचानक लापता होने पर उसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी तांत्रिक की लोकेशन ट्रैक की. तकनीकी जांच के बाद पुलिस टीम ने महिला को सुरक्षित बरामद कर वापस पानीपत लाया.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि झाड़-फूंक और पाखंडी तांत्रिकों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

और पढ़ें
Published at : 17 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
हरियाणा
पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप
पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Singer AR Rahman के बयान से दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने | Bollywood | ABP News
BMC Election Update: शिंदे गुट की मांग ढाई साल के लिए महापौर पद दिया जाए-सूत्र | Maharashtra
Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
हरियाणा
पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप
पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
जनरल नॉलेज
US Dollar: रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
हेल्थ
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget