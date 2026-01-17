पानीपत में बेटे के इलाज के बहाने तांत्रिक की हैवानियत, महिला का अपहरण कर 10 दिन तक किया रेप

हरियाणा के पानीपत से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने बेटे की लंबे समय से चल रही बीमारी के इलाज के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी. पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक ने बेटे को ठीक करने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

पूजा के बहाने नशीला पदार्थ पिलाया

पीड़िता ने बताया कि तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया कि विशेष पूजा से उसका बेटा ठीक हो जाएगा. इसी बहाने वह उसे पूजा कराने के नाम पर यमुना नदी के किनारे बुला ले गया. वहां पूजा और जल आचमन के नाम पर उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है.

असम के जंगलों में ले जाकर बनाया बंधक

आरोप है कि बेहोशी की हालत में तांत्रिक महिला का अपहरण कर उसे असम के जंगलों में ले गया. वहां उसे करीब 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान तांत्रिक ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता का कहना है कि वह डरी-सहमी रही और किसी तरह वहां से निकलने का मौका तलाशती रही.

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने बचाया

महिला के अचानक लापता होने पर उसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी तांत्रिक की लोकेशन ट्रैक की. तकनीकी जांच के बाद पुलिस टीम ने महिला को सुरक्षित बरामद कर वापस पानीपत लाया.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि झाड़-फूंक और पाखंडी तांत्रिकों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.