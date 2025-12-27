हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ता शीर्ष तक...', दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मची हलचल, PM मोदी का किया जिक्र

'बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ता शीर्ष तक...', दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मची हलचल, PM मोदी का किया जिक्र

Digvijaya Singh News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तारीफ की है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Dec 2025 04:31 PM (IST)
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेता दिख रहे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि Quora site पर मुझे यह चित्र मिला. बहुत ही प्रभावशाली है.

उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना. यह संघटन की शक्ति है. दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया. इस पोस्ट के जरिए तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल है दिग्विजय सिंह का ट्वीट

दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट की जरिए जिस तस्वीर को शेयर किया है. उससे मजबूत संगठन और एकता का उदाहरण पेश किया है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने 'जय सिया राम' भी लिखा. अपने इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस के कैडर और संगठन की मजबूती का संदेश दिया गया है. उनके इस पोस्ट के अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं.
बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ता शीर्ष तक...', दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मची हलचल, PM मोदी का किया जिक्र

दिग्विजय सिंह ने किया एक और ट्वीट

दिग्विजय सिंह ने अपने दूसरे ट्वीट में राजस्थान की फोटो शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा कि Quora Site में एक और चित्र मिला.  NRI डॉ अशोक जैन ने अपनी मां के सुझाव पर एक कमरे की मांग के बदले करोड़ों का शासकीय स्कूल भवन बनवा दिया.
बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ता शीर्ष तक...', दिग्विजय सिंह के पोस्ट से मची हलचल, PM मोदी का किया जिक्र

इसी पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि क्या हमारे अरबपति NRI जहां उनकी शिक्षा हुई है वहां के शासकीय स्कूलों का भवन जिस प्रकार से डॉ अशोक जैन ने बनवाया है उसी प्रकार का बनवाने का प्रयास करेंगे? इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने देश के अरबपतियों पर निशान साधा है.

क्या हैं उनकी पोस्ट के मायने 

दिग्विजय सिंह द्वारा की गईं दो पोस्टों के जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है. लेकिन इनके अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं. एक पोस्ट के जरिए कहीं न कहीं कांग्रेस के कमजोर संगठन और कैडर को लेकर मैसेज देने की कोशिश की है. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के उद्योगपतियों और अरबपतियों को भी आढ़े हाथों लिया है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 04:31 PM (IST)
Digvijaya Singh Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS
