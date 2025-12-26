मध्य प्रदेश: रेप केस की पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए आरोप

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय दुबे और बेटे रजत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेप केस की पीड़िता ने बुधवार (24 दिसंबर) को आत्महत्या का प्रयास किया. पीड़िता ने करीब 45 नींद की गोलियां और चूहा मारने की दवा एक साथ खा ली. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार युवती की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वह चिकित्सकीय निगरानी में है.

पूरे मामले पर एक नजर

पीड़िता और रजत शर्मा के बीच लंबे समय तक प्रेम संबंध रहे. युवती का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए. 14 अप्रैल को जब उसे पता चला कि रजत शर्मा की सगाई उसकी जानकारी के बिना कहीं और कर दी गई है, तब वह न्याय की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंची.

लगातार कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद 30 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने रजत शर्मा के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की. हालांकि एफआईआर के लगभग एक माह बाद रजत शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.

6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद

आत्महत्या के प्रयास से पहले पीड़िता ने करीब 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है. इसमें उसने पिछले 7 महीनों से लगातार मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रताड़ना का उल्लेख किया है. सुसाइड नोट में उसने साफ तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय दुबे और बेटे रजत शर्मा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. नोट में लिखा है कि रजत शर्मा और उसके माता-पिता ने उसे शादी का आश्वासन दिया था, लेकिन सगाई कर देने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया, जिससे वह टूट गई.

धमकियों और राजीनामे के दबाव के आरोप

पीड़िता ने सुसाइड नोट में यह भी आरोप लगाया है कि मामला सामने आने के बाद नपा अध्यक्ष और उनके पति की ओर से उसे धमकाया जाने लगा. जब उसने समझौते से इनकार किया तो 50 लाख रुपये का ऑफर देकर राजीनामा करने का दबाव बनाया गया.

युवती ने लिखा है कि राजीनामे के लिए राजनीतिक नेताओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों की ओर से भी दबाव बनाया गया. उसने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से उसे न्याय या सहयोग नहीं मिला.

पीएम-सीएम समेत केंद्रीय मंत्री से न्याय की गुहार

सुसाइड नोट में पीड़िता ने लिखा है कि पिछले 7 महीनों में उसकी बार-बार बेइज्जती की गई, रिश्तेदारों के जरिए डराया गया और कथित तौर पर गुंडों से परेशान करवाया गया. न्याय न मिलने से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी. उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय दिलाने की अपील भी अपने सुसाइड नोट में की है.

फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है.