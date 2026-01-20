मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में तीखा और बड़ा बयान दिया. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कास्टवाद पर जमकर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखने की बात कही.

सम्मेलन में बोलते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा." उन्होंने अपने बयान के समर्थन में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक-एक विधवा के साथ 40-40 लोगों ने रेप किया.

कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद की जरूरत

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश को आज कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज जातियों में बंटा रहा तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि जाति की दीवारें गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकता को मजबूत करें.

RSS के कार्यक्रम में की शिरकत

बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली.

बांदा में चल रही है धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा

गौरतलब है कि इस समय बांदा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है. इसी सिलसिले में वे बांदा में मौजूद हैं. हनुमंत कथा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और धार्मिक माहौल बना हुआ है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.