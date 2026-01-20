हरदोई: घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर को मिला 7 करोड़ का आयकर नोटिस! छूटा घरवालों का खाना-पीना

उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आयकर विभाग ने एक मजदूर को 7 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. यह नोटिस उसको 7 करोड़ रुपये आयकर भुगतान करने के लिए भेजा गया है. नोटिस मिलने के बाद मजदूर का परिवार परेशान है. जो व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमा रहा हो, उसे आयकर विभाग 7 करोड़ से ज्यादा का टैक्स नोटिस थमा दे तो हड़कंप लाजिमी है.



बताया गया कि मजदूर और उसके परिवार को 7 करोड़ का टैक्स बकाया होने की नोटिस लेकर आयकर की टीम जब थाना क्षेत्र माधौगंज के रुदामऊ गांव में रहने वाले गोविंद के घर पहुंची तो हड़कंप मच गया. विभाग ने गोविंद को 7 करोड़ 15 लाख 92 हजार 786 रुपये का नोटिस थमाया है.

नोटिस देख परिवार को लगा सदमा

एक तरफ घर में दाने-दाने की मोहताजी है तो दूसरी तरफ करोड़ों के टैक्स बकाए का यह नोटिस देख परिवार सदमे में है. जिस घर की छत से गरीबी टपकती है, आज वहां करोड़ों के टैक्स की चर्चा है. गोविंद कुमार के होश तब उड़ गए, जब उसे पता चला कि वह आयकर विभाग की नजर में सात करोड़ का असामी है.



आयकर विभाग के इस नोटिस ने परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है. आलम यह है कि कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है. पत्नी सोनी देवी और बूढ़े माता-पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर एक मजदूर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई.

मजदूर को क्यों मिला आयकर का नोटिस

दरअसल, मजदूर गोविंद 6 साल पहले काम की तलाश में कानपुर गया था, वहां मजदूरी के दौरान उसे एक लालच दिया गया. गरीबी रेखा से नीचे वालों को सरकारी मदद दिलाने के नाम पर एक महिला ने उसे जाल में फंसाया, उसे सीतापुर के बिसवां ले जाया गया. जहाँ एचडीएफसी बैंक में उसका खाता खुलवाया गया, गोविंद को बदले में सिर्फ दो-तीन हजार रुपये मिले.



वह इस घटना को भूल चुका था लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बैंक की पासबुक और चेकबुक उसने दूसरों को सौंप दी, वो आने वाले समय में उसके लिए मुसीबत बन जाएगी. आशंका जताई जा रही है कि जालसाजों ने गोविंद के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का ट्रांजेक्शन किया और गरीब मजदूर को मोहरा बना दिया. गोविंद का बड़ा भाई कस्बे में ठेला लगाता है और छोटा भाई मजदूरी करता है.